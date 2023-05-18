Укр

Не только с сосиской: как приготовить хот-дог с секретным ингредиентом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусный и сытный хот-дог с крабовыми палочками
Вкусный и сытный хот-дог с крабовыми палочками

Превращаем классическое блюдо в пикантное!

Булочки с салатом из крабовых палочек – оригинальная закуска. Их приготовление не потребует от вас много времени.

Сочная начинка со свежими огурцами, сладким перцем и соусом из йогурта станет отличной альтернативой привычным хот-догам с сосисками. Попробуйте приготовить такое блюдо по рецепту Shuba — и вы не пожалеете!

Как приготовить хот-дог с крабовыми палочками

Ингредиенты на 6 порций:

  • булочка для хот-дога — 6 шт.;
  • мини-сосиски молочные — 12 шт.;
  • крабовые палочки — 4 шт.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • майонез — 50 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу

Дополнительно:

  • масло сливочное — 1 ст. л.;
  • огурец — 1 шт.;
  • кетчуп — 3 ст. л.;
  • горчица — 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и мелко нарежьте.
  2. Крабовые палочки разморозьте и тоже мелко нарежьте.
  3. Нарежьте свежий огурец, зелень, добавьте к яйцам и крабовым палочкам. Добавьте также майонез, соль и перец. Перемешайте.
  4. Булочки надрежьте, слегка смажьте мякоть горчицей. Выложите приготовленный салат.
  5. Поджарьте сосиски до золотистого цвета на масле, выложите на начинку и полейте кетчупом.

Популярный майонез для крабовых палочек можно приготовить дома. Он получится полезней магазинного.

Теги:
#Рецепт #Хот-дог #Крабовые палочки #Готовим дома