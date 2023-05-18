Не только с сосиской: как приготовить хот-дог с секретным ингредиентом
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Превращаем классическое блюдо в пикантное!
Булочки с салатом из крабовых палочек – оригинальная закуска. Их приготовление не потребует от вас много времени.
Сочная начинка со свежими огурцами, сладким перцем и соусом из йогурта станет отличной альтернативой привычным хот-догам с сосисками. Попробуйте приготовить такое блюдо по рецепту Shuba — и вы не пожалеете!
Как приготовить хот-дог с крабовыми палочками
Ингредиенты на 6 порций:
- булочка для хот-дога — 6 шт.;
- мини-сосиски молочные — 12 шт.;
- крабовые палочки — 4 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- майонез — 50 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу
Дополнительно:
- масло сливочное — 1 ст. л.;
- огурец — 1 шт.;
- кетчуп — 3 ст. л.;
- горчица — 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и мелко нарежьте.
- Крабовые палочки разморозьте и тоже мелко нарежьте.
- Нарежьте свежий огурец, зелень, добавьте к яйцам и крабовым палочкам. Добавьте также майонез, соль и перец. Перемешайте.
- Булочки надрежьте, слегка смажьте мякоть горчицей. Выложите приготовленный салат.
- Поджарьте сосиски до золотистого цвета на масле, выложите на начинку и полейте кетчупом.
Популярный майонез для крабовых палочек можно приготовить дома. Он получится полезней магазинного.