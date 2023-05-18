Не только с сосиской: как приготовить хот-дог с секретным ингредиентом

Превращаем классическое блюдо в пикантное!

Булочки с салатом из крабовых палочек – оригинальная закуска. Их приготовление не потребует от вас много времени.

Сочная начинка со свежими огурцами, сладким перцем и соусом из йогурта станет отличной альтернативой привычным хот-догам с сосисками. Попробуйте приготовить такое блюдо по рецепту Shuba — и вы не пожалеете!

Как приготовить хот-дог с крабовыми палочками

Ингредиенты на 6 порций:

булочка для хот-дога — 6 шт.;

мини-сосиски молочные — 12 шт.;

крабовые палочки — 4 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

майонез — 50 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу

Дополнительно:

масло сливочное — 1 ст. л.;

огурец — 1 шт.;

кетчуп — 3 ст. л.;

горчица — 2 ч. л.

Способ приготовления:

Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и мелко нарежьте. Крабовые палочки разморозьте и тоже мелко нарежьте. Нарежьте свежий огурец, зелень, добавьте к яйцам и крабовым палочкам. Добавьте также майонез, соль и перец. Перемешайте. Булочки надрежьте, слегка смажьте мякоть горчицей. Выложите приготовленный салат. Поджарьте сосиски до золотистого цвета на масле, выложите на начинку и полейте кетчупом.

Популярный майонез для крабовых палочек можно приготовить дома. Он получится полезней магазинного.