Чтобы в жару долго не стоять на кухне: быстрый рецепт бабушкиных жареных пирожков с луком и яйцом

Они мигом разлетятся со стола

Стоять у плиты в невыносимую жару еще то удовольствие. Но рано или поздно есть захочется, и придется что-нибудь приготовить. К счастью, есть рецепты, не требующие постоянного присутствия на кухне.

Расскажем, как быстро приготовить бабушкины пирожки с луком и яйцом на сковороде по рецепту "Цесмак". Все, что нужно сделать – это замесить тесто и приготовить начинку. Пышные пирожки с аппетитной начинкой не оставят никого безразличным.

Как приготовить пирожки с луком и яйцом

Ингредиенты:

пшеничная мука – 1 кг;

дрожжи – 10 г;

сахар – 3 ст. л.;

соль – 2 ч. л.;

молоко – 750 мл;

подсолнечное масло – 5 ст. л.;

яйцо – 6 шт.;

зеленый лук – 3 пуч.;

сливочное масло – 6 ст. л.;

черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Просейте муку через сито. Добавьте сухие дрожжи, сахар и соль. Смешайте сухие ингредиенты и влейте в них подогретое молоко. Добавьте в тесто 5 ст. л. растопленного сливочного масла и замесите эластичное тесто. Вымешивайте тесто 5 минут, переложите в миску и накройте полотенцем. Оставьте тесто на 40 минут. Нарежьте зеленый лук, добавьте растопленное сливочное масло, поперчите и посолите по своему вкусу, перемешайте. Отваренные вкрутую яйца нарежьте кубиками. Перемешайте с луком. Тесто разделите на небольшие части размером с ладонь. Раскатайте лепешки и положите туда яично-луковую начинку. Плотно залепите края. Обжаривайте пирожки на раскаленном растительном масле до золотистого цвета на среднем огне. Приготовленные пирожки выложите на широкую миску, застеленную бумажной салфеткой, которая впитает остатки жира.

Добавьте в пирожки один ингредиент — и они долго не будут черстветь. Готовьте, кушайте и наслаждайтесь.