Чтобы в жару долго не стоять на кухне: быстрый рецепт бабушкиных жареных пирожков с луком и яйцом
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Они мигом разлетятся со стола
Стоять у плиты в невыносимую жару еще то удовольствие. Но рано или поздно есть захочется, и придется что-нибудь приготовить. К счастью, есть рецепты, не требующие постоянного присутствия на кухне.
Расскажем, как быстро приготовить бабушкины пирожки с луком и яйцом на сковороде по рецепту "Цесмак". Все, что нужно сделать – это замесить тесто и приготовить начинку. Пышные пирожки с аппетитной начинкой не оставят никого безразличным.
Как приготовить пирожки с луком и яйцом
Ингредиенты:
- пшеничная мука – 1 кг;
- дрожжи – 10 г;
- сахар – 3 ст. л.;
- соль – 2 ч. л.;
- молоко – 750 мл;
- подсолнечное масло – 5 ст. л.;
- яйцо – 6 шт.;
- зеленый лук – 3 пуч.;
- сливочное масло – 6 ст. л.;
- черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Просейте муку через сито. Добавьте сухие дрожжи, сахар и соль. Смешайте сухие ингредиенты и влейте в них подогретое молоко.
- Добавьте в тесто 5 ст. л. растопленного сливочного масла и замесите эластичное тесто. Вымешивайте тесто 5 минут, переложите в миску и накройте полотенцем. Оставьте тесто на 40 минут.
- Нарежьте зеленый лук, добавьте растопленное сливочное масло, поперчите и посолите по своему вкусу, перемешайте.
- Отваренные вкрутую яйца нарежьте кубиками. Перемешайте с луком.
- Тесто разделите на небольшие части размером с ладонь. Раскатайте лепешки и положите туда яично-луковую начинку. Плотно залепите края.
- Обжаривайте пирожки на раскаленном растительном масле до золотистого цвета на среднем огне. Приготовленные пирожки выложите на широкую миску, застеленную бумажной салфеткой, которая впитает остатки жира.
Добавьте в пирожки один ингредиент — и они долго не будут черстветь. Готовьте, кушайте и наслаждайтесь.