Два ингредиента придадут супу пикантности: необычный рецепт первого блюда

Сделайте первое блюдо более интересным на вкус

Часто мы варим долгоготовящиеся супы из свинины или говядины. Курятина дает не менее сытный бульон, но приготовление занимает меньше времени.

Чтобы добавить изюминку первому блюду, положите в него лимон и имбирь для вкуса и непревзойденного аромата. Shuba утверждает, что такой суп станет более пикантным.

Как приготовить куриный суп с имбирем

Ингредиенты на 4 порции:

лук желтый репчатый — 1 шт.;

корень имбиря свежий — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

вода — 7 стаканов;

куриные бедрышки — 2 шт.;

имбирь молотый — 2 ч. л.;

гвоздика — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель 3 шт.;

чеснок молотый, соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте лук небольшими кусочками. Корень имбиря, картофель и морковь очистите от кожуры и нарежьте кружочками. Слайсами нарежьте половинку лимона. Разогрейте в большой кастрюле с толстым дном растительное масло, положите имбирь и лук и обжарьте 2-3 минуты. Помойте куриные бедра и обсушите бумажными полотенцами. Снимите кожу и удалите кости. Положите в кастрюлю с луком курицу, лимон, молотый имбирь, картофель и морковь. Залейте водой и доведите до кипения. Накройте крышкой, убавьте огонь и готовьте в течение 35 минут.

В конце приготовления добавьте молотый чеснок. Выключите огонь, разлейте суп по тарелкам. По желанию приправьте зеленым луком, укропом или петрушкой.