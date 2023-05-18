Домашние будут просить их каждый день: самый простой рецепт рыбных котлет
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Такие котлетки подойдут как для обычного обеда, так и для праздничного стола
Рыба – это очень полезный и вкусный продукт. Но обычная жареная или запеченная рыба быстро надоедает. При использовании рыбного фарша можно приготовить нежные и сочные котлеты. Они отлично сочетаются с овощами, крупами и другими видами гарнира.
Они подходят как для обычного семейного обеда, так и для праздничного стола. Рецептом разделились на Ua.portal.
Ингредиенты:
- 500 г речной или морской рыбы;
- 2 куриных яйца;
- 2 луковицы;
- 200 г мякоти батона;
- 100 мл молока;
- Соль и перец по вкусу;
- Специи по желанию;
Способ приготовления:
- Подготовьте рыбу. Пропустите филе и луковицу через мясорубку. Добавьте к полученному фаршу соль, перец и специи по своему вкусу.
- Мякоть батона замачиваем в молоке, а затем добавляем в фарш. Добавляем также яйца и хорошо перемешиваем – в однородное.
- Из полученной массы формируем котлеты. Обваливаем их в муке или панировочных сухарях и обжариваем до золотистого цвета с обеих сторон. Если вы переживаете, не будут ли они вдруг сырыми внутри, можно довести котлеты в духовке — для этого выкладываем их в форму и ставим примерно на 20 минут с температурой 180 градусов.
Если сорт рыбы сухой, можно добавить в фарш еще и небольшой кусочек сала. Вам понадобится и этот способ быстро почистить рыбу.