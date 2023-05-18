Укр

Домашние будут просить их каждый день: самый простой рецепт рыбных котлет

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Все будут от них в восторге
Все будут от них в восторге. Фото Зеленая усадьба

Такие котлетки подойдут как для обычного обеда, так и для праздничного стола

Рыба – это очень полезный и вкусный продукт. Но обычная жареная или запеченная рыба быстро надоедает. При использовании рыбного фарша можно приготовить нежные и сочные котлеты. Они отлично сочетаются с овощами, крупами и другими видами гарнира.

Они подходят как для обычного семейного обеда, так и для праздничного стола. Рецептом разделились на Ua.portal.

Ингредиенты:

  • 500 г речной или морской рыбы;
  • 2 куриных яйца;
  • 2 луковицы;
  • 200 г мякоти батона;
  • 100 мл молока;
  • Соль и перец по вкусу;
  • Специи по желанию;

Способ приготовления:

  1. Подготовьте рыбу. Пропустите филе и луковицу через мясорубку. Добавьте к полученному фаршу соль, перец и специи по своему вкусу.
  2. Мякоть батона замачиваем в молоке, а затем добавляем в фарш. Добавляем также яйца и хорошо перемешиваем – в однородное.
  3. Из полученной массы формируем котлеты. Обваливаем их в муке или панировочных сухарях и обжариваем до золотистого цвета с обеих сторон. Если вы переживаете, не будут ли они вдруг сырыми внутри, можно довести котлеты в духовке — для этого выкладываем их в форму и ставим примерно на 20 минут с температурой 180 градусов.

Если сорт рыбы сухой, можно добавить в фарш еще и небольшой кусочек сала. Вам понадобится и этот способ быстро почистить рыбу.

Теги:
#Рецепт #Котлеты