Домашние будут просить их каждый день: самый простой рецепт рыбных котлет

Такие котлетки подойдут как для обычного обеда, так и для праздничного стола

Рыба – это очень полезный и вкусный продукт. Но обычная жареная или запеченная рыба быстро надоедает. При использовании рыбного фарша можно приготовить нежные и сочные котлеты. Они отлично сочетаются с овощами, крупами и другими видами гарнира.

Они подходят как для обычного семейного обеда, так и для праздничного стола. Рецептом разделились на Ua.portal.

Ингредиенты:

500 г речной или морской рыбы;

2 куриных яйца;

2 луковицы;

200 г мякоти батона;

100 мл молока;

Соль и перец по вкусу;

Специи по желанию;

Способ приготовления:

Подготовьте рыбу. Пропустите филе и луковицу через мясорубку. Добавьте к полученному фаршу соль, перец и специи по своему вкусу. Мякоть батона замачиваем в молоке, а затем добавляем в фарш. Добавляем также яйца и хорошо перемешиваем – в однородное. Из полученной массы формируем котлеты. Обваливаем их в муке или панировочных сухарях и обжариваем до золотистого цвета с обеих сторон. Если вы переживаете, не будут ли они вдруг сырыми внутри, можно довести котлеты в духовке — для этого выкладываем их в форму и ставим примерно на 20 минут с температурой 180 градусов.

Если сорт рыбы сухой, можно добавить в фарш еще и небольшой кусочек сала. Вам понадобится и этот способ быстро почистить рыбу.