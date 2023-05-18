Лучший рецепт "кабачкового" сезона: бюджетный овощной рулет, заменяющий и обед, и ужин

Хорош и к завтраку, и как перекус, и на праздничный стол

Если вы готовили вкусную овощную запеканку, обратите внимание на этот рецепт кабачкового рулета. Он настолько вкусен, что вы будете готовить его постоянно, пока не закончится сезон кабачков.

Кушанье абсолютно универсальное и подойдет и на завтрак, и на перекус, и даже на праздничный стол. Если вы до сих пор такого не готовили, обязательно попробуйте. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты для бисквита:

Кабачки – 600 г.

Яйца – 3 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Мука – 3-4 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Черный перец

Соль

Для начинки:

Сливочный творог – 180 г.

Чеснок – 2-3 зубчика

Сметана – 2 ст.л.

Помидор

Сладкий перец

Укроп

Пошаговый рецепт:

Кабачки натираем на терке, солим, перемешиваем, оставляем на 15 минут. Затем хорошо отжимаем от лишней жидкости. Отдельно соединяем яйца, соль и черный молотый перец. Все взбиваем венчиком, как на омлет, затем добавляем сметану, еще раз перемешиваем. Соединяем полученную массу с кабачковой мякотью. Постепенно всыпаем муку и разрыхлитель и замешиваем жидкое тесто. Лучше всего не просто добавлять, а просеивать эти компоненты. Противень застилаем пергаментом, переливаем и равномерно распределяем тесто. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. После запекания бисквит слегка остужаем, переворачиваем и осторожно снимаем пергамент. Охлажденный рулет смазываем соусом из сливочного творога, нежирной сметаны и тертого чеснока. Выкладываем нарезанные ломтиками свежие помидоры, болгарский перец и укроп. Плотно заворачиваем в рулет. Обертываем его в несколько слоев пищевой пленки и убираем в холодильник по меньшей мере на 2-3 часа. Лучше всего оставить на ночь.

За ночь этот рулет хорошо пропитается и станет максимально нежным. Он может быть как самостоятельным приёмом пищи, так и гарниром к вкусным котлетам.