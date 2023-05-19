Добавьте в пиццу один овощ - и вы не узнаете блюдо: рецепт, ради которого стоит просыпаться по утрам

Такое блюдо днем с огнем не сыщешь в пиццерии!

Если вы используете свеклу только для приготовления борща по бабушкиному рецепту и больше не знаете, как ее применить, у нас есть потрясающая идея! Пицца со свеклой и козьим сыром — именно то, что вам нужно.

Рецепт от Shuba — это не типичная "Маргарита", но она получается также невероятно вкусной. Слой обжаренного бекона и измельченного козьего сыра, скрытый под кружочками свеклы, придает пицце гармонический и особенный вкус. Попробуйте!

Как приготовить пиццу со свеклой и козьим сыром

Ингредиенты на 6 порций

Для теста:

вода — 200 мл;

дрожжи сухие — 7 г;

сахар — 20 г;

соль — 5 г;

оливковое масло — 30 мл;

мука пшеничная — 450 г.

Для начинки:

свекла — 2 шт.;

козий сыр — 150 г;

бекон — 150 г;

розмарин, веточка — 2 шт.;

соль — 5 г;

перец черный молотый — по вкусу;

оливковое масло — 20 мл.

Способ приготовления:

Для теста в тёплую воду положите дрожжи, сахар и оставьте на 10 минут. Добавьте оливковое масло и перемешайте. Всыпьте просеянную муку с солью и замесите мягкое тесто. Накройте пищевой плёнкой и оставьте в теплом месте на 1 час. Две средние свеклы помойте, заверните в фольгу и запекайте при температуре 200°C 50 минут. Затем охладите, очистите и нарежьте тонкими кружочками. Тесто раскатайте по размеру формы для запекания, смажьте растительным маслом и положите в форму. Выпекайте при температуре 220°C 10-12 минут. Козий сыр измельчите, добавьте листики розмарина и размешайте. Бекон порежьте тонкими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета. На готовое тесто выложите измельченный сыр и обжаренный бекон. Сверху разложите кружочки свеклы и побрызгайте оливковым маслом. Посолите, поперчите по вкусу. Порежьте пиццу на порционные кусочки и подавайте.

Если вы поклонник овощей, то тогда рецепт запеченных овощей в рукаве именно для вас. Такое вкусное и полезное блюдо точно вам понравится.