Добавьте в пиццу один овощ - и вы не узнаете блюдо: рецепт, ради которого стоит просыпаться по утрам
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Такое блюдо днем с огнем не сыщешь в пиццерии!
Если вы используете свеклу только для приготовления борща по бабушкиному рецепту и больше не знаете, как ее применить, у нас есть потрясающая идея! Пицца со свеклой и козьим сыром — именно то, что вам нужно.
Рецепт от Shuba — это не типичная "Маргарита", но она получается также невероятно вкусной. Слой обжаренного бекона и измельченного козьего сыра, скрытый под кружочками свеклы, придает пицце гармонический и особенный вкус. Попробуйте!
Как приготовить пиццу со свеклой и козьим сыром
Ингредиенты на 6 порций
Для теста:
- вода — 200 мл;
- дрожжи сухие — 7 г;
- сахар — 20 г;
- соль — 5 г;
- оливковое масло — 30 мл;
- мука пшеничная — 450 г.
Для начинки:
- свекла — 2 шт.;
- козий сыр — 150 г;
- бекон — 150 г;
- розмарин, веточка — 2 шт.;
- соль — 5 г;
- перец черный молотый — по вкусу;
- оливковое масло — 20 мл.
Способ приготовления:
- Для теста в тёплую воду положите дрожжи, сахар и оставьте на 10 минут. Добавьте оливковое масло и перемешайте. Всыпьте просеянную муку с солью и замесите мягкое тесто. Накройте пищевой плёнкой и оставьте в теплом месте на 1 час.
- Две средние свеклы помойте, заверните в фольгу и запекайте при температуре 200°C 50 минут. Затем охладите, очистите и нарежьте тонкими кружочками.
- Тесто раскатайте по размеру формы для запекания, смажьте растительным маслом и положите в форму. Выпекайте при температуре 220°C 10-12 минут.
- Козий сыр измельчите, добавьте листики розмарина и размешайте. Бекон порежьте тонкими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета.
- На готовое тесто выложите измельченный сыр и обжаренный бекон. Сверху разложите кружочки свеклы и побрызгайте оливковым маслом. Посолите, поперчите по вкусу. Порежьте пиццу на порционные кусочки и подавайте.
Если вы поклонник овощей, то тогда рецепт запеченных овощей в рукаве именно для вас. Такое вкусное и полезное блюдо точно вам понравится.