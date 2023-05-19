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Рецепт яичного салата с маслом и луком - лучшее, что можно сделать за 15 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такого яичного салата вы еще не ели
Такого яичного салата вы еще не ели. Фото shuba.life

Вкусное блюдо за считанные минуты

Салаты — это вкусно и невероятно полезно. Эти вкусные блюда позволяют быстро утолить голод.

Например, нежные яйца, хрустящий пикантный лук и сливочное масло по рецепту Shuba прекрасно сочетаются в сытном блюде, которое быстро готовится. Его неоспоримое достоинство — ингредиенты в салате можно добавлять по своему вкусу, например, копченую паприку или измельченную зелень. Также можно варьировать количество лука и сливочного масла.

Как приготовить яичный салат с маслом и луком

Ингредиенты на 2 порции:

  • яйца — 4 шт.;
  • лук желтый репчатый — 1/2 шт.;
  • масло сливочное — 20 г;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца хорошо вымойте с содой. Положите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Как только вода закипит, выключите огонь. Оставьте яйца в горячей воде на 10 минут.
  2. Пока яйца довариваются, почистите лук и нарежьте его помельче.
  3. Готовые яйца переложите в холодную воду. Через пол минуты почистите их, по одному вынимая из воды.
  4. Положите очищенные яйца в миску и измельчите их вилкой. Добавьте сливочное масло и разотрите вилкой. Добавьте нарезанный лук и соль и перемешайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых распространенных ошибках при приготовлении блюд из яиц. Придерживайтесь их — и ваша яичница будет непревзойденной.

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#Рецепт #Салат #Готовим дома