Рецепт яичного салата с маслом и луком - лучшее, что можно сделать за 15 минут

Вкусное блюдо за считанные минуты

Салаты — это вкусно и невероятно полезно. Эти вкусные блюда позволяют быстро утолить голод.

Например, нежные яйца, хрустящий пикантный лук и сливочное масло по рецепту Shuba прекрасно сочетаются в сытном блюде, которое быстро готовится. Его неоспоримое достоинство — ингредиенты в салате можно добавлять по своему вкусу, например, копченую паприку или измельченную зелень. Также можно варьировать количество лука и сливочного масла.

Как приготовить яичный салат с маслом и луком

Ингредиенты на 2 порции:

яйца — 4 шт.;

лук желтый репчатый — 1/2 шт.;

масло сливочное — 20 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца хорошо вымойте с содой. Положите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Как только вода закипит, выключите огонь. Оставьте яйца в горячей воде на 10 минут. Пока яйца довариваются, почистите лук и нарежьте его помельче. Готовые яйца переложите в холодную воду. Через пол минуты почистите их, по одному вынимая из воды. Положите очищенные яйца в миску и измельчите их вилкой. Добавьте сливочное масло и разотрите вилкой. Добавьте нарезанный лук и соль и перемешайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых распространенных ошибках при приготовлении блюд из яиц. Придерживайтесь их — и ваша яичница будет непревзойденной.