Рецепт яичного салата с маслом и луком - лучшее, что можно сделать за 15 минут
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Вкусное блюдо за считанные минуты
Салаты — это вкусно и невероятно полезно. Эти вкусные блюда позволяют быстро утолить голод.
Например, нежные яйца, хрустящий пикантный лук и сливочное масло по рецепту Shuba прекрасно сочетаются в сытном блюде, которое быстро готовится. Его неоспоримое достоинство — ингредиенты в салате можно добавлять по своему вкусу, например, копченую паприку или измельченную зелень. Также можно варьировать количество лука и сливочного масла.
Как приготовить яичный салат с маслом и луком
Ингредиенты на 2 порции:
- яйца — 4 шт.;
- лук желтый репчатый — 1/2 шт.;
- масло сливочное — 20 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца хорошо вымойте с содой. Положите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Как только вода закипит, выключите огонь. Оставьте яйца в горячей воде на 10 минут.
- Пока яйца довариваются, почистите лук и нарежьте его помельче.
- Готовые яйца переложите в холодную воду. Через пол минуты почистите их, по одному вынимая из воды.
- Положите очищенные яйца в миску и измельчите их вилкой. Добавьте сливочное масло и разотрите вилкой. Добавьте нарезанный лук и соль и перемешайте.
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