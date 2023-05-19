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За этим старинным рецептом праздничного рулета будут охотиться все

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Завиванец - праздничная украинская выпечка
Завиванец - праздничная украинская выпечка. Фото shuba.life

Старинный рецепт вкуснейшего десерта

Сырниками и сладкими варениками украинская кухня совсем не ограничивается. Один из таких вкусняшек — завиванец, праздничный рулет с начинкой

Нужно ли рассказывать, насколько рецепт штруделя с яблоками, изюмом и орехами от Shuba вкусен? Думаю, каждый любитель сдобы об этом догадывается — достаточно только взглянуть на их соблазнительный вид. Это очень вкусная и восхитительная выпечка.

Как приготовить завиванец — праздничный рулет с начинкой

Ингредиенты на 5 порций

Для опары:

  • молоко — 150 мл;
  • дрожжи сухие — 7 г;
  • сахар — 1 ч. л.

Для теста:

  • мука — 300 г;
  • яйца — 1 шт.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • соль — 3 г;
  • сахар ванильный — по вкусу

Для начинки:

  • яблоки — 4 шт.;
  • изюм — 50 г;
  • мак — 2 ст. л.;
  • орехи — 100 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • цедра апельсина, корица — по вкусу.

Для смазывания:

  • яйцо куриное, желток — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Для опары теплое молоко соединить с сахаром и дрожжами. Оставить на 15 минут.
  2. В муку добавить все сухие ингредиенты, перемешать, влить опару и добавить оставшиеся ингредиенты, замесить эластичное тесто. Скачать в шар, переложить в миску, смазанную растительным маслом, и накрыть пленкой. Оставить на 2 часа.
  3. Яблоки почистить и нарезать, измельчить орехи. Соединить все ингредиенты для начинки.
  4. Тесто раскатать в тонкий прямоугольник, выложить начинку и закрутить плотный рулет.
  5. Переложить рулет на противень или форму для выпечки, смазать желтком и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут.

А чтобы завиванец не черствел, достаточно добавить один ингредиент. Так ваша выпечка останется свежей дольше.

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