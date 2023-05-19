За этим старинным рецептом праздничного рулета будут охотиться все
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Старинный рецепт вкуснейшего десерта
Сырниками и сладкими варениками украинская кухня совсем не ограничивается. Один из таких вкусняшек — завиванец, праздничный рулет с начинкой
Нужно ли рассказывать, насколько рецепт штруделя с яблоками, изюмом и орехами от Shuba вкусен? Думаю, каждый любитель сдобы об этом догадывается — достаточно только взглянуть на их соблазнительный вид. Это очень вкусная и восхитительная выпечка.
Как приготовить завиванец — праздничный рулет с начинкой
Ингредиенты на 5 порций
Для опары:
- молоко — 150 мл;
- дрожжи сухие — 7 г;
- сахар — 1 ч. л.
Для теста:
- мука — 300 г;
- яйца — 1 шт.;
- сахар — 3 ст. л.;
- масло сливочное — 50 г;
- соль — 3 г;
- сахар ванильный — по вкусу
Для начинки:
- яблоки — 4 шт.;
- изюм — 50 г;
- мак — 2 ст. л.;
- орехи — 100 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- цедра апельсина, корица — по вкусу.
Для смазывания:
- яйцо куриное, желток — 1 шт.
Способ приготовления:
- Для опары теплое молоко соединить с сахаром и дрожжами. Оставить на 15 минут.
- В муку добавить все сухие ингредиенты, перемешать, влить опару и добавить оставшиеся ингредиенты, замесить эластичное тесто. Скачать в шар, переложить в миску, смазанную растительным маслом, и накрыть пленкой. Оставить на 2 часа.
- Яблоки почистить и нарезать, измельчить орехи. Соединить все ингредиенты для начинки.
- Тесто раскатать в тонкий прямоугольник, выложить начинку и закрутить плотный рулет.
- Переложить рулет на противень или форму для выпечки, смазать желтком и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут.
А чтобы завиванец не черствел, достаточно добавить один ингредиент. Так ваша выпечка останется свежей дольше.