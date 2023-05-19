Рыбные консервы придуманы для этого рецепта: бюджетная идея закуски в лаваше

Быстро готовятся, но съедаются еще быстрее

Если вы хотите приготовить очень быстро вкусную, оригинальную, простую в приготовлении закуску, возьмите для этого лаваш. Для начинки смело можно использовать любые продукты: очень вкусные блюда получаются с сезонными овощами, зеленью, сыром, морепродуктами и мясом.

А если у вас в холодильнике есть банка рыбных консервов – смело заворачивайте это в лаваш, как это советует ProstoWay. От такой вкусности точно никто не откажется.

Как приготовить рулет "Мимоза"

Ингредиенты:

слоеный лаваш – 1 упаковка;

майонез – 250 г;

яйца вареные – 3 шт.;

твердый творог – 150-200 г;

консервы рыбные в масле – 1 банка;

зеленый лук, укроп – по вкусу.

Способ приготовления:

Разложите лаваш. Смажьте каждый лист майонезом. На один лаваш натрите яйца, на второй – сыр, на третий – размятые вилкой консервы. Каждый лист посыпьте луком и укропом. Первый лист заворачивайте в рулет. Положите его на начало второго листа и продолжайте скручивать. Затем положите в начало третьего и закрутите до конца. Готовый рулет можно есть сразу, а можно положить в холодильник на ночь, чтобы он пропитался.

Кстати, лаваш для этой закуски можно приготовить самостоятельно. Три ингредиента – и хлеб готов.