Рыбные консервы придуманы для этого рецепта: бюджетная идея закуски в лаваше
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Быстро готовятся, но съедаются еще быстрее
Если вы хотите приготовить очень быстро вкусную, оригинальную, простую в приготовлении закуску, возьмите для этого лаваш. Для начинки смело можно использовать любые продукты: очень вкусные блюда получаются с сезонными овощами, зеленью, сыром, морепродуктами и мясом.
А если у вас в холодильнике есть банка рыбных консервов – смело заворачивайте это в лаваш, как это советует ProstoWay. От такой вкусности точно никто не откажется.
Как приготовить рулет "Мимоза"
Ингредиенты:
- слоеный лаваш – 1 упаковка;
- майонез – 250 г;
- яйца вареные – 3 шт.;
- твердый творог – 150-200 г;
- консервы рыбные в масле – 1 банка;
- зеленый лук, укроп – по вкусу.
Способ приготовления:
- Разложите лаваш. Смажьте каждый лист майонезом.
- На один лаваш натрите яйца, на второй – сыр, на третий – размятые вилкой консервы. Каждый лист посыпьте луком и укропом.
- Первый лист заворачивайте в рулет. Положите его на начало второго листа и продолжайте скручивать. Затем положите в начало третьего и закрутите до конца.
- Готовый рулет можно есть сразу, а можно положить в холодильник на ночь, чтобы он пропитался.
Кстати, лаваш для этой закуски можно приготовить самостоятельно. Три ингредиента – и хлеб готов.