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Рыбные консервы придуманы для этого рецепта: бюджетная идея закуски в лаваше

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сытная закуска - "Мимоза" в лаваше
Сытная закуска - "Мимоза" в лаваше. Фото prostoway

Быстро готовятся, но съедаются еще быстрее

Если вы хотите приготовить очень быстро вкусную, оригинальную, простую в приготовлении закуску, возьмите для этого лаваш. Для начинки смело можно использовать любые продукты: очень вкусные блюда получаются с сезонными овощами, зеленью, сыром, морепродуктами и мясом.

А если у вас в холодильнике есть банка рыбных консервов – смело заворачивайте это в лаваш, как это советует ProstoWay. От такой вкусности точно никто не откажется.

Как приготовить рулет "Мимоза"

Ингредиенты:

  • слоеный лаваш – 1 упаковка;
  • майонез – 250 г;
  • яйца вареные – 3 шт.;
  • твердый творог – 150-200 г;
  • консервы рыбные в масле – 1 банка;
  • зеленый лук, укроп – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разложите лаваш. Смажьте каждый лист майонезом.
  2. На один лаваш натрите яйца, на второй – сыр, на третий – размятые вилкой консервы. Каждый лист посыпьте луком и укропом.
  3. Первый лист заворачивайте в рулет. Положите его на начало второго листа и продолжайте скручивать. Затем положите в начало третьего и закрутите до конца.
  4. Готовый рулет можно есть сразу, а можно положить в холодильник на ночь, чтобы он пропитался.

Кстати, лаваш для этой закуски можно приготовить самостоятельно. Три ингредиента – и хлеб готов.

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#Рецепт #Закуска #Лаваш #Мимоза #Готовим дома