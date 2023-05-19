Голод наступит лишь к обеду: рецепт сытного завтрака за копейки

Вкусный завтрак без хлопот

От завтрака зависит настроение и хорошее самочувствие в течение всего дня, поэтому завтракать нужно питательно. К тому же, существует множество рецептов быстрых и сытных блюд.

С рецептом горячих бутербродов от "СОДа" вы больше не будете пропускать завтраки. Это простое блюдо, состоящее из нескольких основных ингредиентов и не требующее много времени и усилий. Такую закуску вы можете включать в свое меню хоть каждый день. Горячие бутерброды будут вкусными и сами по себе, а еще могут быть отличным дополнением к супам или свежим салатам.

Как приготовить горячие бутерброды с курицей и сыром

Ингредиенты:

куриный фарш — 250 г;

сливочный сыр – 100 г;

твердый сыр – 25 г;

батон;

соль.

Способ приготовления:

Хлеб нарежьте на ломтики. В миске соедините фарш и сыр. Добавьте к ним соль, специи. Выложите начинку на хлеб и отправьте ломтики на противень. Посыпьте тертым сыром. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте бутерброды. Через 20 минут доставайте готовые бутерброды с курицей и творогом и наслаждайтесь вкусным завтраком.

Вместо магазинного хлеба можно использовать домашние лепешки. Так ваши бутерброды будут еще вкуснее.