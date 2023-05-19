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Голод наступит лишь к обеду: рецепт сытного завтрака за копейки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Горячие бутерброды с курицей и сыром - пальчики оближешь!
Горячие бутерброды с курицей и сыром - пальчики оближешь!. Фото deztop.net

Вкусный завтрак без хлопот

От завтрака зависит настроение и хорошее самочувствие в течение всего дня, поэтому завтракать нужно питательно. К тому же, существует множество рецептов быстрых и сытных блюд.

С рецептом горячих бутербродов от "СОДа" вы больше не будете пропускать завтраки. Это простое блюдо, состоящее из нескольких основных ингредиентов и не требующее много времени и усилий. Такую закуску вы можете включать в свое меню хоть каждый день. Горячие бутерброды будут вкусными и сами по себе, а еще могут быть отличным дополнением к супам или свежим салатам.

Как приготовить горячие бутерброды с курицей и сыром

Ингредиенты:

  • куриный фарш — 250 г;
  • сливочный сыр – 100 г;
  • твердый сыр – 25 г;
  • батон;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Хлеб нарежьте на ломтики.
  2. В миске соедините фарш и сыр. Добавьте к ним соль, специи. Выложите начинку на хлеб и отправьте ломтики на противень. Посыпьте тертым сыром.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте бутерброды.
  4. Через 20 минут доставайте готовые бутерброды с курицей и творогом и наслаждайтесь вкусным завтраком.

Вместо магазинного хлеба можно использовать домашние лепешки. Так ваши бутерброды будут еще вкуснее.

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