Голод наступит лишь к обеду: рецепт сытного завтрака за копейки
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Вкусный завтрак без хлопот
От завтрака зависит настроение и хорошее самочувствие в течение всего дня, поэтому завтракать нужно питательно. К тому же, существует множество рецептов быстрых и сытных блюд.
С рецептом горячих бутербродов от "СОДа" вы больше не будете пропускать завтраки. Это простое блюдо, состоящее из нескольких основных ингредиентов и не требующее много времени и усилий. Такую закуску вы можете включать в свое меню хоть каждый день. Горячие бутерброды будут вкусными и сами по себе, а еще могут быть отличным дополнением к супам или свежим салатам.
Как приготовить горячие бутерброды с курицей и сыром
Ингредиенты:
- куриный фарш — 250 г;
- сливочный сыр – 100 г;
- твердый сыр – 25 г;
- батон;
- соль.
Способ приготовления:
- Хлеб нарежьте на ломтики.
- В миске соедините фарш и сыр. Добавьте к ним соль, специи. Выложите начинку на хлеб и отправьте ломтики на противень. Посыпьте тертым сыром.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте бутерброды.
- Через 20 минут доставайте готовые бутерброды с курицей и творогом и наслаждайтесь вкусным завтраком.
Вместо магазинного хлеба можно использовать домашние лепешки. Так ваши бутерброды будут еще вкуснее.