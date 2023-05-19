Этот рецепт картофеля в сливочно-чесночном соусе станет вашим любимым
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Идеальный вариант для семейного обеда
Все мы любители вкусно поесть. А если блюдо приготовлено необычно, то можно съесть чуть ли не двойную порцию.
Рецептов блюд из картофеля очень много и кажется, что придумать нового уже невозможно. Но "Бабусині рецепти" придумали, как запечь картофель в сливочно-чесночном соусе. Попробуйте – и вы не пожалеете.
Как приготовить картофель в сливочно-чесночном соусе
Ингредиенты:
- картофель – 9 шт.;
- творог – 100 г;
- сметана – 3 ст. л.;
- чеснок – 3 зубчика;
- масло сливочное – 100 г;
- подсолнечное масло
- соль, перец черный молотый – щепотка.
Способ приготовления:
- Очистить картофель, порезать не очень маленькими кусочками. Лучше для блюда брать молодой картофель.
- В миску со сметаной нужно добавить мягкое сливочное масло.
- Натереть на терку сыр и чеснок, смешать и добавить смесь сметаны и масла. Посолить, поперчить по своему вкусу.
- Заправить картофель сливочно-чесночным соусом и перемешать.
- Форму для запекания смазать подсолнечным маслом, выложить картофель в соусе.
- Накрыть блюдо фольгой, выпекать при 180 градусах 55-60 минут.
- После указанного времени снять фольгу, продлить выпекать еще 15 минут.
- После завершения приготовления можно посыпать картофель сыром и укропом и зеленым луком.
Полкило картофеля можно накормить целую семью. Главное — правильный рецепт!