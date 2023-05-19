Этот рецепт картофеля в сливочно-чесночном соусе станет вашим любимым

Идеальный вариант для семейного обеда

Все мы любители вкусно поесть. А если блюдо приготовлено необычно, то можно съесть чуть ли не двойную порцию.

Рецептов блюд из картофеля очень много и кажется, что придумать нового уже невозможно. Но "Бабусині рецепти" придумали, как запечь картофель в сливочно-чесночном соусе. Попробуйте – и вы не пожалеете.

Как приготовить картофель в сливочно-чесночном соусе

Ингредиенты:

картофель – 9 шт.;

творог – 100 г;

сметана – 3 ст. л.;

чеснок – 3 зубчика;

масло сливочное – 100 г;

подсолнечное масло

соль, перец черный молотый – щепотка.

Способ приготовления:

Очистить картофель, порезать не очень маленькими кусочками. Лучше для блюда брать молодой картофель. В миску со сметаной нужно добавить мягкое сливочное масло. Натереть на терку сыр и чеснок, смешать и добавить смесь сметаны и масла. Посолить, поперчить по своему вкусу. Заправить картофель сливочно-чесночным соусом и перемешать. Форму для запекания смазать подсолнечным маслом, выложить картофель в соусе. Накрыть блюдо фольгой, выпекать при 180 градусах 55-60 минут. После указанного времени снять фольгу, продлить выпекать еще 15 минут. После завершения приготовления можно посыпать картофель сыром и укропом и зеленым луком.

Полкило картофеля можно накормить целую семью. Главное — правильный рецепт!