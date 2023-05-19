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Этот рецепт картофеля в сливочно-чесночном соусе станет вашим любимым

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ароматный картофель в сливочно-чесночном соусе
Ароматный картофель в сливочно-чесночном соусе. Фото shuba.life

Идеальный вариант для семейного обеда

Все мы любители вкусно поесть. А если блюдо приготовлено необычно, то можно съесть чуть ли не двойную порцию.

Рецептов блюд из картофеля очень много и кажется, что придумать нового уже невозможно. Но "Бабусині рецепти" придумали, как запечь картофель в сливочно-чесночном соусе. Попробуйте – и вы не пожалеете.

Как приготовить картофель в сливочно-чесночном соусе

Ингредиенты:

  • картофель – 9 шт.;
  • творог – 100 г;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • масло сливочное – 100 г;
  • подсолнечное масло
  • соль, перец черный молотый – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Очистить картофель, порезать не очень маленькими кусочками. Лучше для блюда брать молодой картофель.
  2. В миску со сметаной нужно добавить мягкое сливочное масло.
  3. Натереть на терку сыр и чеснок, смешать и добавить смесь сметаны и масла. Посолить, поперчить по своему вкусу.
  4. Заправить картофель сливочно-чесночным соусом и перемешать.
  5. Форму для запекания смазать подсолнечным маслом, выложить картофель в соусе.
  6. Накрыть блюдо фольгой, выпекать при 180 градусах 55-60 минут.
  7. После указанного времени снять фольгу, продлить выпекать еще 15 минут.
  8. После завершения приготовления можно посыпать картофель сыром и укропом и зеленым луком.

Полкило картофеля можно накормить целую семью. Главное — правильный рецепт!

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#Рецепт #Готовим дома #Запеченный картофель