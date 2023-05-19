Съедят не только с кабачками, но и с тарелкой: рецепт необычных котлет
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Блюдо вкусное и в холодном, и в гарячем виде
Скоро сезон кабачков, значит, нужно уже искать какой-нибудь особый рецепт. Когда выбрать один тяжело, можно поэкспериментировать. Сегодня именно это и сделаем и приготовим нежные мясные котлеты в кабачках.
Такая оригинальная закуска по рецепту "Цесмак" придется по душе всем любителям легких и сытных перекусов. Кольца из кабачков нужно только нафаршировать мясным фаршем и обжарить на сковороде. Благодаря панировке котлеты в кабачках получаются румяные и хрустящие снаружи. Но только откусите кусочек – и он растает во рту.
Как приготовить мясные котлеты в кабачках
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.;
- свиной фарш – 150 г;
- говяжий фарш – 150 г;
- яйцо – 3 шт.;
- панировочные сухари – 100 г;
- лук – 1 шт.;
- тостовый хлеб – 1-2 шт.;
- подсолнечное масло – 100 мл;
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу
Способ приготовления:
- Возьмите молодой средний кабачок, хорошо вымойте и нарежьте кружочками толщиной 1 см. Вырежьте середину.
- Размочите в воде или молоке 1-2 ломтика белого хлеба, отожмите и добавьте к фаршу вместе с измельченным луком. Взбейте 1 яйцо, посолите и поперчите, тщательно перемешайте.
- Наполните кабачковые кольца с фаршем. Взбейте яйца с щепоткой соли. В отдельную тарелку всыпьте сухари.
- Смочите котлеты поочередно сначала в яйца, а затем в сухари. Выложите на разогретую с маслом сковороду.
- Жарьте котлеты на медленном огне по обе стороны к золотистой корочке. Переложите готовые фаршированные кабачки на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Котлеты готовы!
Блюдо можно разнообразить, если положить по тонкому ломтику сыра на каждую котлету за 2 минуты до конца приготовления. Кстати, его можно тоже приготовить дома самостоятельно.