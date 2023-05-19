Съедят не только с кабачками, но и с тарелкой: рецепт необычных котлет

Блюдо вкусное и в холодном, и в гарячем виде

Скоро сезон кабачков, значит, нужно уже искать какой-нибудь особый рецепт. Когда выбрать один тяжело, можно поэкспериментировать. Сегодня именно это и сделаем и приготовим нежные мясные котлеты в кабачках.

Такая оригинальная закуска по рецепту "Цесмак" придется по душе всем любителям легких и сытных перекусов. Кольца из кабачков нужно только нафаршировать мясным фаршем и обжарить на сковороде. Благодаря панировке котлеты в кабачках получаются румяные и хрустящие снаружи. Но только откусите кусочек – и он растает во рту.

Как приготовить мясные котлеты в кабачках

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.;

свиной фарш – 150 г;

говяжий фарш – 150 г;

яйцо – 3 шт.;

панировочные сухари – 100 г;

лук – 1 шт.;

тостовый хлеб – 1-2 шт.;

подсолнечное масло – 100 мл;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу

Способ приготовления:

Возьмите молодой средний кабачок, хорошо вымойте и нарежьте кружочками толщиной 1 см. Вырежьте середину. Размочите в воде или молоке 1-2 ломтика белого хлеба, отожмите и добавьте к фаршу вместе с измельченным луком. Взбейте 1 яйцо, посолите и поперчите, тщательно перемешайте. Наполните кабачковые кольца с фаршем. Взбейте яйца с щепоткой соли. В отдельную тарелку всыпьте сухари. Смочите котлеты поочередно сначала в яйца, а затем в сухари. Выложите на разогретую с маслом сковороду. Жарьте котлеты на медленном огне по обе стороны к золотистой корочке. Переложите готовые фаршированные кабачки на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Котлеты готовы!

Блюдо можно разнообразить, если положить по тонкому ломтику сыра на каждую котлету за 2 минуты до конца приготовления. Кстати, его можно тоже приготовить дома самостоятельно.