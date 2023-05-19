О болоньезе забудете: простой рецепт спагетти в мясном фарше
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Такие макароны вызовут восторг у ваших детей
Паста – национальная гордость Италии, но готовят ее во всем мире. Существует очень много способов, как и с чем их приготовить.
Блюдо, которое мы собираемся готовить по рецепту "Цесмак", называют еще "Дедовыми усами" из-за оригинального внешнего вида. Именно поэтому такие спагетти станут частым "гостем" на вашем столе.
Как приготовить спагетти в мясном фарше "Дедовы усы"
Ингредиенты:
- говяжий фарш – 500 г;
- чабрец – 1 ст. л.;
- розмарин – 1 ст. л.;
- красный перец молотый – 1 ст. л.;
- паприка – 2 ст. л.;
- орегано – 2 ст. л.;
- болгарский перец – 2 шт.;
- спагетти – 300 г;
- томатный соус – 600 мл;
- красное вино – 300 мл;
- чеснок – 2 зуб.;
- моцарелла — 250 г;
- лук – 1 шт.;
- соль, черный перец молотый, подсолнечное масло – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Добавьте в фарш паприку, красный перец, тмин, розмарин, орегано, черный перец и соль. Вымесите его руками.
- Сформируйте в руках большую плоскую котлету, положите в нее четверть спагетти и залепите со всех сторон.
- Обжарьте котлеты из спагетти на сковороде до золотистости, после чего выложите их в глубокий противень.
- В масле обжарьте мелко нарезанный лук и болгарский перец. Выложите овощи к спагетти с фаршем.
- Полейте фарш вином, долейте томатный соус так, чтобы он покрывал котлеты почти полностью. Присыпьте блюдо натертым сыром и выпекайте в духовке 30 минут при 180 градусах.
Гарнир к блюду не требуется. Можно подавать со свежими овощами и зеленью, охлажденным лимонадом или красным вином.