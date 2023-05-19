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О болоньезе забудете: простой рецепт спагетти в мясном фарше

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Потрясающие спагетти в фарше за внешний вид еще называют "Дедовыми усами"
Потрясающие спагетти в фарше за внешний вид еще называют "Дедовыми усами". Фото cesmak.info

Такие макароны вызовут восторг у ваших детей

Паста – национальная гордость Италии, но готовят ее во всем мире. Существует очень много способов, как и с чем их приготовить.

Блюдо, которое мы собираемся готовить по рецепту "Цесмак", называют еще "Дедовыми усами" из-за оригинального внешнего вида. Именно поэтому такие спагетти станут частым "гостем" на вашем столе.

Как приготовить спагетти в мясном фарше "Дедовы усы"

Ингредиенты:

  • говяжий фарш – 500 г;
  • чабрец – 1 ст. л.;
  • розмарин – 1 ст. л.;
  • красный перец молотый – 1 ст. л.;
  • паприка – 2 ст. л.;
  • орегано – 2 ст. л.;
  • болгарский перец – 2 шт.;
  • спагетти – 300 г;
  • томатный соус – 600 мл;
  • красное вино – 300 мл;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • моцарелла — 250 г;
  • лук – 1 шт.;
  • соль, черный перец молотый, подсолнечное масло – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Добавьте в фарш паприку, красный перец, тмин, розмарин, орегано, черный перец и соль. Вымесите его руками.
  2. Сформируйте в руках большую плоскую котлету, положите в нее четверть спагетти и залепите со всех сторон.
  3. Обжарьте котлеты из спагетти на сковороде до золотистости, после чего выложите их в глубокий противень.
  4. В масле обжарьте мелко нарезанный лук и болгарский перец. Выложите овощи к спагетти с фаршем.
  5. Полейте фарш вином, долейте томатный соус так, чтобы он покрывал котлеты почти полностью. Присыпьте блюдо натертым сыром и выпекайте в духовке 30 минут при 180 градусах.

Гарнир к блюду не требуется. Можно подавать со свежими овощами и зеленью, охлажденным лимонадом или красным вином.

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