Вместо майонеза: полезный бюджетный соус, с которым вы полюбите салаты
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Приготовьте его раз – и будете готовить постоянно
Майонез, даже домашний – не самая полезная добавка к блюдам. Особенно сейчас, когда много зелени и свежих овощей, заливать все это богатство майонезом – настоящее кощунство.
Есть масса способов заменить майонез в обычных блюдах. Рассказываем о самом вкусном из них – белом соусе с зеленью. Он не только вкусный, но и готовится за считанные минуты. К тому же, по собственному вкусу его можно совершенствовать. theLime делится простым рецептом соуса на основе йогурта.
Ингредиенты:
- вареные яйца (2 шт.)
- натуральный йогурт (100 г)
- сок половинки лимона, специи
- зелень (по вкусу)
Способ приготовления:
- Заранее вкрутую отвариваем яйца. Заливаем их холодной водой и ждем, пока остынут. Очищаем от скорлупы. Режем на удобные частицы – масса будет измельчаться в блендере, поэтому сильно крошить не нужно.
- В чашу блендера выливаем натуральный йогурт, вареные яйца и сок половинки лимона. Кладем специи.
- Измельчаем до однородной смеси. Массу пробуем на соль, если нужно – добавляем еще ее. Всыпаем мелко нарезанную зелень и перемешиваем.
Также в этот соус можно добавить измельченный чеснок, специи по вкусу или зелень. Он станет отличным спутником любых салатов, а также мясных или рыбных блюд.