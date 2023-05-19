Вместо майонеза: полезный бюджетный соус, с которым вы полюбите салаты

Приготовьте его раз – и будете готовить постоянно

Майонез, даже домашний – не самая полезная добавка к блюдам. Особенно сейчас, когда много зелени и свежих овощей, заливать все это богатство майонезом – настоящее кощунство.

Есть масса способов заменить майонез в обычных блюдах. Рассказываем о самом вкусном из них – белом соусе с зеленью. Он не только вкусный, но и готовится за считанные минуты. К тому же, по собственному вкусу его можно совершенствовать. theLime делится простым рецептом соуса на основе йогурта.

Ингредиенты:

вареные яйца (2 шт.)

натуральный йогурт (100 г)

сок половинки лимона, специи

зелень (по вкусу)

Способ приготовления:

Заранее вкрутую отвариваем яйца. Заливаем их холодной водой и ждем, пока остынут. Очищаем от скорлупы. Режем на удобные частицы – масса будет измельчаться в блендере, поэтому сильно крошить не нужно. В чашу блендера выливаем натуральный йогурт, вареные яйца и сок половинки лимона. Кладем специи. Измельчаем до однородной смеси. Массу пробуем на соль, если нужно – добавляем еще ее. Всыпаем мелко нарезанную зелень и перемешиваем.

Также в этот соус можно добавить измельченный чеснок, специи по вкусу или зелень. Он станет отличным спутником любых салатов, а также мясных или рыбных блюд.