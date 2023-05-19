Должна быть в каждом холодильнике: бюджетная намазка из скумбрии

Такая вкусная, что можно ложками есть

Намазки – особая часть повседневной кулинарии. Готовится быстро, всем нравится и мгновенно съедается. Если вы уже пробовали еврейскую намазку, то обратите внимание на этот рецепт со скумбрией.

Особенно вам понравится, если вы любите вкус рыбы. Остальные же компоненты его непревзойденно подчеркнут. Рецептом разделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

скумбрия – 3 шт.;

чеснок – 6 зубков;

черный молотый перец — ⅓ ч.л.;

соль — 0,5 ч.л.;

горчица — 20 г;

сметана — 100 г;

масло – 30 г;

лук – 100 г.

Способ приготовления:

Возьмите три свежих скумбрии. Положите их в форму для выпечки, выстланную фольгой. Туда же - чеснок. Заверните в фольгу или накройте крышкой. Поставьте рыбу выпекаться на 40 мин. при температуре 180 градусов. Пока рыба готовится, пожарим лук. Овощ крошим. Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла и кусочком сливочного масла. Обжариваем лук на медленном огне до золотистого цвета. Готовую рыбу разбираем. Кусочки перекладываем в блендер вместе с чесноком. Добавляем черный молотый перец и соль, горчицу, сметану. Перебиваем в однородную массу. Добавляем ранее обжаренный лук. Тщательно перемешиваем.

Намазка получается столь вкусной, что вам захочется ее есть, не останавливаясь. Еще вкуснее будет, если смазывать ею не обычный хлеб, а невероятные греночки с чесноком.