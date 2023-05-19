Укр

Ленивые котлеты: блюдо на всю семью из горсти фарша

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Домашние будут в восторге от блюда
Домашние будут в восторге от блюда. Фото Приятного аппетита

Мало кто догадается, что там почти нет мяса

Если вы уже готовите необычные турецкие котлеты "Хасан-Паша", обратите внимание на бюджетный рецепт ленивых котлет с гарниром. Это довольно сытное блюдо, которое готовится в одной посуде.

Ужин по рецепту из портала "Она" получается очень сытный и недорогой. Домашние в восторге, поскольку это очень вкусно, еще заметна экономия на мясе.

Ингредиенты:

  • Мясной фарш – 400 гр.
  • Сырой картофель – 250 гр.
  • Лук – 130 гр.
  • Панировочные сухари – 2 ст.л.
  • Яйца – 1 шт.
  • Томатная паста – 1 ст.л.
  • Сметана 15% – 1 ст.л.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Чеснок – 1-2 зубчика.
  • Вода – 300 мл.
  • Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Берем любой мясной фарш. Картошку чистим, трем на крупную терку и сразу, не отжимая, добавляем в фарш.
  2. Очень мелко режем лук. Отправляем его в миску с фаршем. Добавляем панировочные сухари и яйцо. Солим и перчим по вкусу.
  3. Тщательно все перемешиваем и формируем котлетки. Сначала их нужно слегка обжарить. Готовим на раскаленном масле до румяной корочки с обеих сторон.
  4. Пока жарят котлеты, готовим соус-заливку. В отдельной миске смешиваем томатную пасту, сметану и немного муки. Выдавливаем чеснок, добавляем соль и перец по вкусу.
  5. Все это разбавляем водой и перемешиваем венчиком до однородности. Не должно остаться никаких комочков.
  6. Выливаем соус в сковороду. На большом огне доводим до кипения. Когда закипит – накрываем крышкой и тушим на слабом огне еще 25 минут, время от времени переворачивая котлеты.

Лучше всего в этом рецепте, что это и котлетки, и гарнир, и соус – все готовится одновременно и в одной сковороде. Кушанье недорогое и вкусное — вкус более нежный и приятный, чем у простых мясных котлет. Максимум, что можно приготовить дополнительно – легкий салат.

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#Рецепт #Ужин #Котлеты #Гарнир