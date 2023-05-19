Ленивые котлеты: блюдо на всю семью из горсти фарша

Мало кто догадается, что там почти нет мяса

Если вы уже готовите необычные турецкие котлеты "Хасан-Паша", обратите внимание на бюджетный рецепт ленивых котлет с гарниром. Это довольно сытное блюдо, которое готовится в одной посуде.

Ужин по рецепту из портала "Она" получается очень сытный и недорогой. Домашние в восторге, поскольку это очень вкусно, еще заметна экономия на мясе.

Ингредиенты:

Мясной фарш – 400 гр.

Сырой картофель – 250 гр.

Лук – 130 гр.

Панировочные сухари – 2 ст.л.

Яйца – 1 шт.

Томатная паста – 1 ст.л.

Сметана 15% – 1 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Чеснок – 1-2 зубчика.

Вода – 300 мл.

Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Берем любой мясной фарш. Картошку чистим, трем на крупную терку и сразу, не отжимая, добавляем в фарш. Очень мелко режем лук. Отправляем его в миску с фаршем. Добавляем панировочные сухари и яйцо. Солим и перчим по вкусу. Тщательно все перемешиваем и формируем котлетки. Сначала их нужно слегка обжарить. Готовим на раскаленном масле до румяной корочки с обеих сторон. Пока жарят котлеты, готовим соус-заливку. В отдельной миске смешиваем томатную пасту, сметану и немного муки. Выдавливаем чеснок, добавляем соль и перец по вкусу. Все это разбавляем водой и перемешиваем венчиком до однородности. Не должно остаться никаких комочков. Выливаем соус в сковороду. На большом огне доводим до кипения. Когда закипит – накрываем крышкой и тушим на слабом огне еще 25 минут, время от времени переворачивая котлеты.

Лучше всего в этом рецепте, что это и котлетки, и гарнир, и соус – все готовится одновременно и в одной сковороде. Кушанье недорогое и вкусное — вкус более нежный и приятный, чем у простых мясных котлет. Максимум, что можно приготовить дополнительно – легкий салат.