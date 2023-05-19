Лучший рецепт курицы: блюдо мгновенно исчезнет с праздничного стола

По этому рецепту курочка получается просто божественная

Мы рассказывали, как приготовить целую курицу. Следующий же рецепт больше подходит для частей тушки. Мясо получается столь вкусным, что не задерживается на праздничном столе.

Пикантная заправка делает курятину особенно сочной и золотистой. На ProstoWay рассказали, как ее готовить. Можно брать окорочка, голени или крылышки — что больше нравится.

Ингредиенты:

курица –1 кг.

сливочное масло –40 гр.

грецкий орех –40 гр.

мед –2 ст.

соль –1 ч.л.

имбирь –1/2 ч. л.

оегано – 1 год.

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Растапливаем сливочное масло. Блендером мелко грецкий орех. Смешиваем их в одной мисочке. Добавляем неполную ч.л. соли, добавляем 2 ст. меда. Кладем специи, имбирь, орегано и черный перец. Все перемешиваем. Этим маринадом заливаем вымытую курицу. Равномерно распределяем по поверхности. Закрываем пищевой плёнкой и убираем мариноваться на 4 часа, а лучше оставить на ночь. Противень смазываем маслом, выкладываем курицу, закрываем фольгой и ставим в разогретую духовку. Готовим при 200 градусах, 40-50 минут до готовности курочки. Когда это время истекло, снимаем фольгу и ставим еще на минут 10-15 минут до зарумянивания.

Мясо получается сочное и нежное. Курочка вкусна как холодной, так и горячей. С этим же маринадом курицу можно готовить на гриле – будет вкусно, особенно с медово-горчичным соусом.