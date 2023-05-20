Гора оладий без грамма муки: рецепт, который вы будете готовить каждый день

15 минут — и все уже завтракают

Оладьи – это вкусное блюдо на завтрак и десерт. Их можно подавать с вареньем, джемом, сметаной, или есть самостоятельно. Обычно такие пышные оладьи приготовить просто и быстро даже без муки. Тесто приготовить из продуктов, которые точно есть в холодильнике, а если нет – их без проблем можно купить в ближайшем магазине.

По рецепту Ukr.Media за 15 минут можно приготовить целую гору оладий без муки. Пышные, плотные, сытные и очень аппетитные, такое блюдо идеально подойдет на завтрак.Такие оладьи точно полюбят все.

Как приготовить пышные оладьи без муки

Ингредиенты:

2 яйца;

2 ст. л. сахара;

щепотка соли;

250 мл кефира любой жирности;

250 г манной крупы;

1 ч. л. соды;

масло для жарки.

Способ приготовления:

В миске смешайте 2 яйца, сахар, щепотку соли и кефир. Всыпьте манку, перемешайте и оставьте на полчаса. Добавьте соду, перемешайте. Переложите тесто в кондитерский мешок или плотный пакет. В сковороду добавьте растительное масло, выдавите оладьи из кондитерского мешка. Жарьте на среднем огне по бокам до золотистой корочки.

Подавайте оладьи с любимым вареньем, сгущенным молоком или солёной карамелью. Приятного аппетита.