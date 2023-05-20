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Гора оладий без грамма муки: рецепт, который вы будете готовить каждый день

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Идеальный завтрак - пышные оладки
Идеальный завтрак - пышные оладки. Фото petropavlivka.city

15 минут — и все уже завтракают

Оладьи – это вкусное блюдо на завтрак и десерт. Их можно подавать с вареньем, джемом, сметаной, или есть самостоятельно. Обычно такие пышные оладьи приготовить просто и быстро даже без муки. Тесто приготовить из продуктов, которые точно есть в холодильнике, а если нет – их без проблем можно купить в ближайшем магазине.

По рецепту Ukr.Media за 15 минут можно приготовить целую гору оладий без муки. Пышные, плотные, сытные и очень аппетитные, такое блюдо идеально подойдет на завтрак.Такие оладьи точно полюбят все.

Как приготовить пышные оладьи без муки

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. сахара;
  • щепотка соли;
  • 250 мл кефира любой жирности;
  • 250 г манной крупы;
  • 1 ч. л. соды;
  • масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. В миске смешайте 2 яйца, сахар, щепотку соли и кефир. Всыпьте манку, перемешайте и оставьте на полчаса.
  2. Добавьте соду, перемешайте. Переложите тесто в кондитерский мешок или плотный пакет.
  3. В сковороду добавьте растительное масло, выдавите оладьи из кондитерского мешка.
  4. Жарьте на среднем огне по бокам до золотистой корочки.

Подавайте оладьи с любимым вареньем, сгущенным молоком или солёной карамелью. Приятного аппетита.

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#Рецепт #Завтрак #Оладьи #Готовим дома