Гора оладий без грамма муки: рецепт, который вы будете готовить каждый день
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15 минут — и все уже завтракают
Оладьи – это вкусное блюдо на завтрак и десерт. Их можно подавать с вареньем, джемом, сметаной, или есть самостоятельно. Обычно такие пышные оладьи приготовить просто и быстро даже без муки. Тесто приготовить из продуктов, которые точно есть в холодильнике, а если нет – их без проблем можно купить в ближайшем магазине.
По рецепту Ukr.Media за 15 минут можно приготовить целую гору оладий без муки. Пышные, плотные, сытные и очень аппетитные, такое блюдо идеально подойдет на завтрак.Такие оладьи точно полюбят все.
Как приготовить пышные оладьи без муки
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 2 ст. л. сахара;
- щепотка соли;
- 250 мл кефира любой жирности;
- 250 г манной крупы;
- 1 ч. л. соды;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- В миске смешайте 2 яйца, сахар, щепотку соли и кефир. Всыпьте манку, перемешайте и оставьте на полчаса.
- Добавьте соду, перемешайте. Переложите тесто в кондитерский мешок или плотный пакет.
- В сковороду добавьте растительное масло, выдавите оладьи из кондитерского мешка.
- Жарьте на среднем огне по бокам до золотистой корочки.
Подавайте оладьи с любимым вареньем, сгущенным молоком или солёной карамелью. Приятного аппетита.