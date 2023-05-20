От такой вкуснятины никто не откажется: как приготовить бограч в казане
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Густой, наваристый суп утолит голод каждого члена семьи
Бограч — традиционное блюдо венгерской кухни. Но исторически этот суп очень популярен в Западной Украине, особенно на Закарпатье. В переводе слово "бограч" означает казан, и неудивительно, что традиционно это первое блюдо готовили в казане на открытом огне.
Густой, наваристый суп по рецепту "Мета" утолит голод каждого члена семьи. А основные ингредиенты бограча — говядина, картофель и овощи — точно есть в холодильнике каждого.
Как приготовить бограч в казане
Ингредиенты:
- свиная подбрюшина – 300 г;
- говядина – 800 г;
- свиные ребрышки копченые – 800 г;
- морковь – 3 шт.;
- лук репчатый – 4 шт;
- перец болгарский красный – 4 г.;
- копченая паприка – 50 г;
- помидоры – 4 шт.;
- консервированные томаты в собственном соку – 400 г;
- картофель – 5 шт.;
- кумин, перец душистый молотый, сол, зелень — по вкусу;
- чеснок, зубчики – 5 шт.;
- вода – 3 л;
- перец красный острый – 1 шт.
Способ приготовления:
- Разогрейте казан. Мелко порежьте подбрюшину, на среднем огне прожарьте до состояния шкварок. Добавьте нарезанную говядину и готовьте, помешивая к образованию корочки.
- Добавьте порезанную морковь, обжарьте. А затем повторите такие же шаги с луком.
- Добавьте паприку и острый перец. Тщательно перемешайте.
- Добавьте все нарезанные помидоры и перец, тушите так 5 минут.
- Залейте водой и добавьте копченые ребра, соль и специи. Готовьте на небольшом огне 2-2,5 часа, накрыв крышкой.
- Добавьте порезанный картофель. Добавьте специи и готовьте еще 20 минут.
- В конце приготовления добавьте измельченный чеснок и зелень.
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