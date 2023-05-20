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От такой вкуснятины никто не откажется: как приготовить бограч в казане

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Популярное блюдо на Закарпатье - бограч
Популярное блюдо на Закарпатье - бограч. Фото shuba.life

Густой, наваристый суп утолит голод каждого члена семьи

Бограч — традиционное блюдо венгерской кухни. Но исторически этот суп очень популярен в Западной Украине, особенно на Закарпатье. В переводе слово "бограч" означает казан, и неудивительно, что традиционно это первое блюдо готовили в казане на открытом огне.

Густой, наваристый суп по рецепту "Мета" утолит голод каждого члена семьи. А основные ингредиенты бограча — говядина, картофель и овощи — точно есть в холодильнике каждого.

Как приготовить бограч в казане

Ингредиенты:

  • свиная подбрюшина – 300 г;
  • говядина – 800 г;
  • свиные ребрышки копченые – 800 г;
  • морковь – 3 шт.;
  • лук репчатый – 4 шт;
  • перец болгарский красный – 4 г.;
  • копченая паприка – 50 г;
  • помидоры – 4 шт.;
  • консервированные томаты в собственном соку – 400 г;
  • картофель – 5 шт.;
  • кумин, перец душистый молотый, сол, зелень — по вкусу;
  • чеснок, зубчики – 5 шт.;
  • вода – 3 л;
  • перец красный острый – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте казан. Мелко порежьте подбрюшину, на среднем огне прожарьте до состояния шкварок. Добавьте нарезанную говядину и готовьте, помешивая к образованию корочки.
  2. Добавьте порезанную морковь, обжарьте. А затем повторите такие же шаги с луком.
  3. Добавьте паприку и острый перец. Тщательно перемешайте.
  4. Добавьте все нарезанные помидоры и перец, тушите так 5 минут.
  5. Залейте водой и добавьте копченые ребра, соль и специи. Готовьте на небольшом огне 2-2,5 часа, накрыв крышкой.
  6. Добавьте порезанный картофель. Добавьте специи и готовьте еще 20 минут.
  7. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок и зелень.

А если захочется что-то из украинской кухни, можно приготовить борщ по рецепту бабушки. Он никого не оставит равнодушным.

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