От такой вкуснятины никто не откажется: как приготовить бограч в казане

Густой, наваристый суп утолит голод каждого члена семьи

Бограч — традиционное блюдо венгерской кухни. Но исторически этот суп очень популярен в Западной Украине, особенно на Закарпатье. В переводе слово "бограч" означает казан, и неудивительно, что традиционно это первое блюдо готовили в казане на открытом огне.

Густой, наваристый суп по рецепту "Мета" утолит голод каждого члена семьи. А основные ингредиенты бограча — говядина, картофель и овощи — точно есть в холодильнике каждого.

Как приготовить бограч в казане

Ингредиенты:

свиная подбрюшина – 300 г;

говядина – 800 г;

свиные ребрышки копченые – 800 г;

морковь – 3 шт.;

лук репчатый – 4 шт;

перец болгарский красный – 4 г.;

копченая паприка – 50 г;

помидоры – 4 шт.;

консервированные томаты в собственном соку – 400 г;

картофель – 5 шт.;

кумин, перец душистый молотый, сол, зелень — по вкусу;

чеснок, зубчики – 5 шт.;

вода – 3 л;

перец красный острый – 1 шт.

Способ приготовления:

Разогрейте казан. Мелко порежьте подбрюшину, на среднем огне прожарьте до состояния шкварок. Добавьте нарезанную говядину и готовьте, помешивая к образованию корочки. Добавьте порезанную морковь, обжарьте. А затем повторите такие же шаги с луком. Добавьте паприку и острый перец. Тщательно перемешайте. Добавьте все нарезанные помидоры и перец, тушите так 5 минут. Залейте водой и добавьте копченые ребра, соль и специи. Готовьте на небольшом огне 2-2,5 часа, накрыв крышкой. Добавьте порезанный картофель. Добавьте специи и готовьте еще 20 минут. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок и зелень.

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