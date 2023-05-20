Так вы еще не готовили: рецепт хрустящих драников в духовке

Удивите своих близких по-новому приготовленными драниками

Вкус драников знаком многим еще с детства. Нежные внутри и с хрустящей корочкой снаружи, они способны соблазнить каждого.

Предлагаем побаловать своих родных оригинальным рецептом драников в духовке по рецепту "Главреда". Такое вкусное, хрустящее и с идеальной начинкой блюдо восхитит ваших родных, тем более, готовить их очень просто.

Как приготовить драники с луком и сыром в духовке

Ингредиенты:

картошка — 4-5 шт.;

масло сливочное — 100 гр;

сыр Голландский;

яйца — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

соль, перец, чеснок — по вкусу.

Способ приготовления:

Духовку сразу разогреть до 180 или 200 градусов. Картошку помыть, почистить и натереть на средней терке или воспользоваться кухонным комбайном. Залить ледяной водой на 5 минут, чтобы ушел весь крахмал, и хорошо отжать. Лук помыть, почистить и мелко порезать. Чтобы картошка не почернела и драники были хрустящими, картошку смешиваем с луком сразу. Сливочное масло растопить, добавить к картошке. Сыр натереть на крупной терке, яйца взбить венчиком. Добавить к картошке сыр, яйца, соль, перец, чеснок по вкусу. Все перемешать. Деко для выпекания застелить пергаментной бумагой. Руками сформировать небольшие лепешки и положить на противень. Отправить драники в духовку на 40 минут. За 5 минут до готовности можно достать деко из духовки и смазать их сливочным маслом.

Потрясающие драники можно приготовить всего из трех ингредиентов. Любимое блюдо готовится просто и без лишней возни.