Так вы еще не готовили: рецепт хрустящих драников в духовке
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Удивите своих близких по-новому приготовленными драниками
Вкус драников знаком многим еще с детства. Нежные внутри и с хрустящей корочкой снаружи, они способны соблазнить каждого.
Предлагаем побаловать своих родных оригинальным рецептом драников в духовке по рецепту "Главреда". Такое вкусное, хрустящее и с идеальной начинкой блюдо восхитит ваших родных, тем более, готовить их очень просто.
Как приготовить драники с луком и сыром в духовке
Ингредиенты:
- картошка — 4-5 шт.;
- масло сливочное — 100 гр;
- сыр Голландский;
- яйца — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- соль, перец, чеснок — по вкусу.
Способ приготовления:
- Духовку сразу разогреть до 180 или 200 градусов.
- Картошку помыть, почистить и натереть на средней терке или воспользоваться кухонным комбайном. Залить ледяной водой на 5 минут, чтобы ушел весь крахмал, и хорошо отжать.
- Лук помыть, почистить и мелко порезать. Чтобы картошка не почернела и драники были хрустящими, картошку смешиваем с луком сразу.
- Сливочное масло растопить, добавить к картошке.
- Сыр натереть на крупной терке, яйца взбить венчиком.
- Добавить к картошке сыр, яйца, соль, перец, чеснок по вкусу. Все перемешать.
- Деко для выпекания застелить пергаментной бумагой. Руками сформировать небольшие лепешки и положить на противень.
- Отправить драники в духовку на 40 минут. За 5 минут до готовности можно достать деко из духовки и смазать их сливочным маслом.
Потрясающие драники можно приготовить всего из трех ингредиентов. Любимое блюдо готовится просто и без лишней возни.