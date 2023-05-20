Вы больше не будете заправлять оливье майонезом: рецепт оригинальной заправки к салату

Этот соус полезнее и легче майонеза

Про любимый оливье можно разговаривать долго. В настоящее время существует огромное количество рецептов и вариантов приготовления и все они очень разные, нетрадиционные и уникальные.

Вкус этого блюда во многом зависит от заправки. Чаще хозяйки используют майонез, однако продукт на протяжении многих лет критикуют приверженцы правильного питания. Поэтому если вы замените этот ингредиент полезной заправкой, салат заиграет новыми вкусами. Такую заправку можно легко приготовить дома из доступных продуктов. Удивите близких и друзей новым вкусом классического оливье с заправкой по рецепту ProstoWay.

Как приготовить заправку к салату

Ингредиенты:

мята — 1 веточка;

лимонный сок – 2 ст.л.;

сметана — 200 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

зелень укропа или петрушки – по своему вкусу;

соль, перец, паприка – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Необходимо размешать томатную пасту со сметаной. Измельчить петрушку или укроп, добавить к соусу. Туда же ввести лимонный сок, соль, перец и паприку по вкусу, а также мелко порезанную мяту.

Такой соус можно использовать не только к оливье, но и другим салатам. Это вкусный и полезный заменитель майонеза.