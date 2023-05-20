Гости оближут и мангал, и руки: самое вкусное и нежное мясо - по этому рецепту

Вкусное блюдо без хлопот и забот

О таком блюде, как шашлык слышали все, и, наверное, мало тех, кто его не любит. Это – основное блюдо любых пикников и просто отдыха на природе. Горячее сочное и нежное мясо, тающее во рту и отдающее дымком, запоминается надолго.

Предлагаем вам рецепт самого вкусного и нежного шашлыка из свинины по "Бабусиним рецептам". Это идеальное блюдо, хоть и простое в приготовлении

Как приготовить шашлык из свинины

Ингредиенты:

свиная шея – 1 кг;

лук – 150 гр;

кефир – 125 гр;

соль – 1 ч.л;

черный молотый перец – 1/4 ч.л;

сода – 1/4 ч.л;

специи – 1/2 ч.л;

подсолнечное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Разрезаем свиную шею на небольшие кусочки по 60-70 гр. Лук нарезаем полукольцами. В глубокую кастрюлю наливаем кефир. Всыпаем соду и перемешиваем ложкой, чтобы потушить. Отправляем мясо в кефир, добавляем лук, а также соль и перец по вкусу, масло и любимые специи по желанию. Руками мне шашлык, перетираем лук. Перемешиваем в течение 5 минут. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник для маринования. После нанизываем мясо на шампур. Жарим на углях до готовности и подаем на стол.

Лучшим гарниром к такому блюду будет картофель на шампурах. Готовы поспорить, что ее сметут быстрее, чем само мясо!