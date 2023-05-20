Гости оближут и мангал, и руки: самое вкусное и нежное мясо - по этому рецепту
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Вкусное блюдо без хлопот и забот
О таком блюде, как шашлык слышали все, и, наверное, мало тех, кто его не любит. Это – основное блюдо любых пикников и просто отдыха на природе. Горячее сочное и нежное мясо, тающее во рту и отдающее дымком, запоминается надолго.
Предлагаем вам рецепт самого вкусного и нежного шашлыка из свинины по "Бабусиним рецептам". Это идеальное блюдо, хоть и простое в приготовлении
Как приготовить шашлык из свинины
Ингредиенты:
- свиная шея – 1 кг;
- лук – 150 гр;
- кефир – 125 гр;
- соль – 1 ч.л;
- черный молотый перец – 1/4 ч.л;
- сода – 1/4 ч.л;
- специи – 1/2 ч.л;
- подсолнечное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Разрезаем свиную шею на небольшие кусочки по 60-70 гр.
- Лук нарезаем полукольцами. В глубокую кастрюлю наливаем кефир. Всыпаем соду и перемешиваем ложкой, чтобы потушить.
- Отправляем мясо в кефир, добавляем лук, а также соль и перец по вкусу, масло и любимые специи по желанию.
- Руками мне шашлык, перетираем лук. Перемешиваем в течение 5 минут.
- Накрываем крышкой и отправляем в холодильник для маринования.
- После нанизываем мясо на шампур. Жарим на углях до готовности и подаем на стол.
Лучшим гарниром к такому блюду будет картофель на шампурах. Готовы поспорить, что ее сметут быстрее, чем само мясо!