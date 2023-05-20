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Гости оближут и мангал, и руки: самое вкусное и нежное мясо - по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Любимое многими блюдо - шашлык
Любимое многими блюдо - шашлык. Фото babusyni-retsepty

Вкусное блюдо без хлопот и забот

О таком блюде, как шашлык слышали все, и, наверное, мало тех, кто его не любит. Это – основное блюдо любых пикников и просто отдыха на природе. Горячее сочное и нежное мясо, тающее во рту и отдающее дымком, запоминается надолго.

Предлагаем вам рецепт самого вкусного и нежного шашлыка из свинины по "Бабусиним рецептам". Это идеальное блюдо, хоть и простое в приготовлении

Как приготовить шашлык из свинины

Ингредиенты:

  • свиная шея – 1 кг;
  • лук – 150 гр;
  • кефир – 125 гр;
  • соль – 1 ч.л;
  • черный молотый перец – 1/4 ч.л;
  • сода – 1/4 ч.л;
  • специи – 1/2 ч.л;
  • подсолнечное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Разрезаем свиную шею на небольшие кусочки по 60-70 гр.
  2. Лук нарезаем полукольцами. В глубокую кастрюлю наливаем кефир. Всыпаем соду и перемешиваем ложкой, чтобы потушить.
  3. Отправляем мясо в кефир, добавляем лук, а также соль и перец по вкусу, масло и любимые специи по желанию.
  4. Руками мне шашлык, перетираем лук. Перемешиваем в течение 5 минут.
  5. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник для маринования.
  6. После нанизываем мясо на шампур. Жарим на углях до готовности и подаем на стол.

Лучшим гарниром к такому блюду будет картофель на шампурах. Готовы поспорить, что ее сметут быстрее, чем само мясо!

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