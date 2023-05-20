Секрет самых нежных блинов: в тесто нужно лить не молоко
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В качестве жидкой основы можно использовать кефир
Все любят блины. Кроме того, что их можно есть самостоятельно, это еще и основа для различных более сложных блюд, таких как ароматная мясная лазанья.
Есть множество рецептов теста на блины. И каждый из них заслуживает внимания. У большинства из них как жидкая основа выступает молоко. Но Pixelinform советует попробовать приготовить блинчики на жидком кефире. Такое блюдо будет особенно нежным и с интересным вкусом.
Ингредиенты:
- 0,5 л кефира
- 1,5 стакана муки
- 1 ст. л. сахара
- щепотка соли
- щепотка соды
- три яйца
- 2 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Кефир должен быть теплым или даже горячим. Поэтому его нужно разогреть или предварительно достать из холодильника.
- Перемешиваем все компоненты, кроме растительного масла. Количество муки можно варьировать, ориентируясь в основном на консистенцию. Плотность теста должна быть как у жидкой сметаны.
- Тесто должно немного постоять – это необходимо для оптимальной работы белков муки. Перед жаркой, влейте немного масла на сковороду (только для первого блинчика), а остальное – в тесто. Перемешайте.
- Жарить следует сразу на очень горячей сковороде, только когда она нагреется до максимума, огонь можно немного убавить.
Блинчики по этому рецепту получаются очень нежные, воздушные и вкусные. Также кефир можно заменить ряженкой — если она у вас осталась после приготовления нежного мусса.