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Секрет самых нежных блинов: в тесто нужно лить не молоко

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Так готовятся самые вкусные блины
Так готовятся самые вкусные блины. Фото РБК-Украина

В качестве жидкой основы можно использовать кефир

Все любят блины. Кроме того, что их можно есть самостоятельно, это еще и основа для различных более сложных блюд, таких как ароматная мясная лазанья.

Есть множество рецептов теста на блины. И каждый из них заслуживает внимания. У большинства из них как жидкая основа выступает молоко. Но Pixelinform советует попробовать приготовить блинчики на жидком кефире. Такое блюдо будет особенно нежным и с интересным вкусом.

Ингредиенты:

  • 0,5 л кефира
  • 1,5 стакана муки
  • 1 ст. л. сахара
  • щепотка соли
  • щепотка соды
  • три яйца
  • 2 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Кефир должен быть теплым или даже горячим. Поэтому его нужно разогреть или предварительно достать из холодильника.
  2. Перемешиваем все компоненты, кроме растительного масла. Количество муки можно варьировать, ориентируясь в основном на консистенцию. Плотность теста должна быть как у жидкой сметаны.
  3. Тесто должно немного постоять – это необходимо для оптимальной работы белков муки. Перед жаркой, влейте немного масла на сковороду (только для первого блинчика), а остальное – в тесто. Перемешайте.
  4. Жарить следует сразу на очень горячей сковороде, только когда она нагреется до максимума, огонь можно немного убавить.

Блинчики по этому рецепту получаются очень нежные, воздушные и вкусные. Также кефир можно заменить ряженкой — если она у вас осталась после приготовления нежного мусса.

Теги:
#Рецепт #Кефир #Блинчики