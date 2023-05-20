Альтернатива магазинной колбасе к бутербродам: будете готовить ее еженедельно
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Она подходит и для утренних бутербродов, и на праздничный стол
Обратите внимание на рецепт домашней колбаски. Она прекрасна и к утренним бутербродам, и на перекус, и даже как нарезка к праздничному столу – вместе с ароматным запеченным мясом.
А еще она несложно готовится, и вы точно будете знать, что в ней, чего не скажешь о магазинной колбасе. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Куриные окорочка – около 1 кг
- Соль – 1 ч. л.
- Сладкая паприка – 1,5 ч. л.
- Черный перец
- Свежемолотый кориандр – 0,5 ч. л.
- Сушеный чеснок – 1 ч. л.
- Вода – 0,5л. (для бульона)
Пошаговый рецепт приготовления:
- С бедрышек снимаем кожуру и отделяем мясо от костей. Кости перекладываем в кастрюлю, варим бульон. Он должен свариться полностью остыть.
- В это время мясо от окорочков пропускаем через мясорубку, добавляем сладкую паприку, молотый кориандр, сушеный чеснок, соль, черный молотый перец. Хорошо все перемешиваем.
- В фарш вливаем остывший бульон, еще раз тщательно все перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и забираем в холодильник – на 6-8 часов.
- Фарш выкладываем на разрезанный рукав для запекания. Формируем колбасу, заворачивая пленку как "конфету", и завязываем шпагатом с двух сторон.
- Перекладываем колбасу на противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Время приготовления – 1 час.
- Через час достаем, раскрываем рукав и запекаем еще 30 минут до румяной аппетитной корочки.
Колбасу можно нарезать, когда остынет. Она хорошо держит форму, не крошится и не разваливается. А по сытности смело может составить конкуренцию вкусным котлетам.