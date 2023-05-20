Альтернатива магазинной колбасе к бутербродам: будете готовить ее еженедельно

Она подходит и для утренних бутербродов, и на праздничный стол

Обратите внимание на рецепт домашней колбаски. Она прекрасна и к утренним бутербродам, и на перекус, и даже как нарезка к праздничному столу – вместе с ароматным запеченным мясом.

А еще она несложно готовится, и вы точно будете знать, что в ней, чего не скажешь о магазинной колбасе. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Куриные окорочка – около 1 кг

Соль – 1 ч. л.

Сладкая паприка – 1,5 ч. л.

Черный перец

Свежемолотый кориандр – 0,5 ч. л.

Сушеный чеснок – 1 ч. л.

Вода – 0,5л. (для бульона)

Пошаговый рецепт приготовления:

С бедрышек снимаем кожуру и отделяем мясо от костей. Кости перекладываем в кастрюлю, варим бульон. Он должен свариться полностью остыть. В это время мясо от окорочков пропускаем через мясорубку, добавляем сладкую паприку, молотый кориандр, сушеный чеснок, соль, черный молотый перец. Хорошо все перемешиваем. В фарш вливаем остывший бульон, еще раз тщательно все перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и забираем в холодильник – на 6-8 часов. Фарш выкладываем на разрезанный рукав для запекания. Формируем колбасу, заворачивая пленку как "конфету", и завязываем шпагатом с двух сторон. Перекладываем колбасу на противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Время приготовления – 1 час. Через час достаем, раскрываем рукав и запекаем еще 30 минут до румяной аппетитной корочки.

Колбасу можно нарезать, когда остынет. Она хорошо держит форму, не крошится и не разваливается. А по сытности смело может составить конкуренцию вкусным котлетам.