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Альтернатива магазинной колбасе к бутербродам: будете готовить ее еженедельно

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасная замена магазинной колбасе
Прекрасная замена магазинной колбасе. Фото Копилка рецептов

Она подходит и для утренних бутербродов, и на праздничный стол

Обратите внимание на рецепт домашней колбаски. Она прекрасна и к утренним бутербродам, и на перекус, и даже как нарезка к праздничному столу – вместе с ароматным запеченным мясом.

А еще она несложно готовится, и вы точно будете знать, что в ней, чего не скажешь о магазинной колбасе. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Куриные окорочка – около 1 кг
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сладкая паприка – 1,5 ч. л.
  • Черный перец
  • Свежемолотый кориандр – 0,5 ч. л.
  • Сушеный чеснок – 1 ч. л.
  • Вода – 0,5л. (для бульона)

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. С бедрышек снимаем кожуру и отделяем мясо от костей. Кости перекладываем в кастрюлю, варим бульон. Он должен свариться полностью остыть.
  2. В это время мясо от окорочков пропускаем через мясорубку, добавляем сладкую паприку, молотый кориандр, сушеный чеснок, соль, черный молотый перец. Хорошо все перемешиваем.
  3. В фарш вливаем остывший бульон, еще раз тщательно все перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и забираем в холодильник – на 6-8 часов.
  4. Фарш выкладываем на разрезанный рукав для запекания. Формируем колбасу, заворачивая пленку как "конфету", и завязываем шпагатом с двух сторон.
  5. Перекладываем колбасу на противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Время приготовления – 1 час.
  6. Через час достаем, раскрываем рукав и запекаем еще 30 минут до румяной аппетитной корочки.

Колбасу можно нарезать, когда остынет. Она хорошо держит форму, не крошится и не разваливается. А по сытности смело может составить конкуренцию вкусным котлетам.

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#Рецепт #Мясо #Колбаса