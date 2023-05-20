Как пух: бюджетный рецепт легкой воздушной запеканки

Идеальна и к чаю, и на завтрак

Запеканка – это полезный и аппетитный завтрак. Также, как и бутерброды с намазкой, это отличный перекус, который можно взять с собой. А еще он просто готовится.

"На ПЕНСИИ" рассказывает, как правильно готовить творожную запеканку, чтобы она была легкой, воздушной и пропеченной. Один из секретов – творог, перетертый через сито или пропущенный через мясорубку.

Ингредиенты:

600 г творога

110 г муки

8 яиц

170 г сахара

50 г жирных сливок

цукаты

изюм

Способ приготовления:

Творог перетираем через сито, добавляем сливки, цукаты, изюм, сахар, муку и желтки. Все перемешиваем до однородной массы. Белки взбиваем в стойкую пену, аккуратно соединяем с творожной массой и снова перемешиваем. Тесто выкладываем в форму, смазанную маслом. Выпекаем при температуре 160-170 градусов до золотистой корочки. Не поленитесь и поставьте в духовку с запеканку противень с водой – это придаст выпечке легкости. Готовится она достаточно долго: час-полтора при температуре 160 градусов. Не открывайте часто дверцу духовки.

Чтобы корочка сверху не стала слишком жесткой и сухой, после того, как вы достанете запеканку из духовки, смажьте ее теплым молоком. Это замечательный завтрак, которому отлично подойдет кофе в джезве.