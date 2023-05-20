Секретный способ: готовим картошку-фри без капли масла

Картофель по этому рецепту получается хрустящий и золотистый

Украинцы любят блюда из картофеля, такие как ароматный гратен. Наиболее фастфудный вариант — картошку-фри — избегают часто есть, ведь традиционно она готовится в большом количестве масла, а это влияет и на стоимость, и на ущерб от нее для здоровья.

Но не все знают об особой технологии, позволяющей приготовить отличный картофель фри без применения фритюра. Как это сделать, рассказали на Pixelinform. Понадобится духовка.

Ингредиенты:

Картофель

Кукурузная мука

Соль

Любимые специи

Способ приготовления:

Картофель чистим и нарезаем одинаковыми кусочками. Это очень важно – так он равномерно приготовится. Измельченный картофель выкладываем на салфетку, чтобы удалить ненужную влагу. Затем раскладываем кусочки на чистой и сухой разделочной доске и отправляем в морозильную камеру. Будущий картофель-фри не должен касаться друг друга. Для панировки соединяем кукурузную муку с любой пряностью. Также включаем на разогрев духовку – на 220 градусов. На противень выкладываем слой пергаментной бумаги. Картофель щедро обваливаем в смеси кукурузной муки со специями и выкладываем. Такая картошка в раскаленной духовке готовится от семи до десяти минут. Точное время зависит от особенностей духовки. Соль добавляем уже после того, как картофель будет готов.

Кушанье получается невероятно хрустящей и золотистой — но без капли масла в составе. Также мы рассказывали, как готовить картофельные чипсы в духовке.