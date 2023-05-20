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Секретный способ: готовим картошку-фри без капли масла

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Зато вкусно – как из фритюра
Зато вкусно – как из фритюра. Фото Смачно24

Картофель по этому рецепту получается хрустящий и золотистый

Украинцы любят блюда из картофеля, такие как ароматный гратен. Наиболее фастфудный вариант — картошку-фри — избегают часто есть, ведь традиционно она готовится в большом количестве масла, а это влияет и на стоимость, и на ущерб от нее для здоровья.

Но не все знают об особой технологии, позволяющей приготовить отличный картофель фри без применения фритюра. Как это сделать, рассказали на Pixelinform. Понадобится духовка.

Ингредиенты:

  • Картофель
  • Кукурузная мука
  • Соль
  • Любимые специи

Способ приготовления:

  1. Картофель чистим и нарезаем одинаковыми кусочками. Это очень важно – так он равномерно приготовится.
  2. Измельченный картофель выкладываем на салфетку, чтобы удалить ненужную влагу. Затем раскладываем кусочки на чистой и сухой разделочной доске и отправляем в морозильную камеру. Будущий картофель-фри не должен касаться друг друга.
  3. Для панировки соединяем кукурузную муку с любой пряностью. Также включаем на разогрев духовку – на 220 градусов.
  4. На противень выкладываем слой пергаментной бумаги. Картофель щедро обваливаем в смеси кукурузной муки со специями и выкладываем.
  5. Такая картошка в раскаленной духовке готовится от семи до десяти минут. Точное время зависит от особенностей духовки. Соль добавляем уже после того, как картофель будет готов.

Кушанье получается невероятно хрустящей и золотистой — но без капли масла в составе. Также мы рассказывали, как готовить картофельные чипсы в духовке.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Картошка фри #Лайфхак