Семья будет завтракать уже через 15 минут: быстрый рецепт соленых сырников

Великолепный завтрак без лишней суеты

Сладкие сырники – это блюдо, которое всем нам знакомо с детства. Их нам когда-то готовили мамы и бабушки, подавали в детском саду и школе. Кажется, что мы знаем об этом блюде все.

Если вы любите сырники, но вам не хочется сладкого, тогда попробуйте добавить в сыр немного соли, укроп и петрушку. Именно такой необычный, но простой рецепт соленых сырников с укропом и петрушкой предлагает "Мета". Заинтересовались? Тогда берите продукты и айда готовить!

Как приготовить соленые сырники

Ингредиенты:

500 г кисломолочного творога;

2 яйца;

4 ст. л. пшеничной или кукурузной муки;

1/2 ч. л. соды;

1/2 ч. л. соли;

1 ст. л. нарезанного свежего укропа;

1 ст. л. нарезанной свежей петрушки;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

В миске тщательно смешайте кисломолочный творог, яйца, муку, соду и соль до образования однородного теста. Добавьте нарезанный укроп и петрушку к тесту и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Ложкой разложите на сковороду небольшие порции теста. Жарьте сырники с обеих сторон, пока они не станут золотисто-коричневыми. После жарки дайте сырникам немного остыть на блюде, покрытом бумажными полотенцами.

Добавляйте сырники с укропом и горячей петрушкой. К ним отлично подойдет сметана или любимый соус.