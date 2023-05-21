Укр

Семья будет завтракать уже через 15 минут: быстрый рецепт соленых сырников

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Соленые сырники - отличная идея как для завтрака, так и для перекуса
Соленые сырники - отличная идея как для завтрака, так и для перекуса. Фото apostrophe.ua

Великолепный завтрак без лишней суеты

Сладкие сырники – это блюдо, которое всем нам знакомо с детства. Их нам когда-то готовили мамы и бабушки, подавали в детском саду и школе. Кажется, что мы знаем об этом блюде все.

Если вы любите сырники, но вам не хочется сладкого, тогда попробуйте добавить в сыр немного соли, укроп и петрушку. Именно такой необычный, но простой рецепт соленых сырников с укропом и петрушкой предлагает "Мета". Заинтересовались? Тогда берите продукты и айда готовить!

Как приготовить соленые сырники

Ингредиенты:

  • 500 г кисломолочного творога;
  • 2 яйца;
  • 4 ст. л. пшеничной или кукурузной муки;
  • 1/2 ч. л. соды;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 1 ст. л. нарезанного свежего укропа;
  • 1 ст. л. нарезанной свежей петрушки;
  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. В миске тщательно смешайте кисломолочный творог, яйца, муку, соду и соль до образования однородного теста.
  2. Добавьте нарезанный укроп и петрушку к тесту и тщательно перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  4. Ложкой разложите на сковороду небольшие порции теста.
  5. Жарьте сырники с обеих сторон, пока они не станут золотисто-коричневыми.
  6. После жарки дайте сырникам немного остыть на блюде, покрытом бумажными полотенцами.

Добавляйте сырники с укропом и горячей петрушкой. К ним отлично подойдет сметана или любимый соус.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Сырники #Готовим дома