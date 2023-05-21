Семья будет завтракать уже через 15 минут: быстрый рецепт соленых сырников
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Великолепный завтрак без лишней суеты
Сладкие сырники – это блюдо, которое всем нам знакомо с детства. Их нам когда-то готовили мамы и бабушки, подавали в детском саду и школе. Кажется, что мы знаем об этом блюде все.
Если вы любите сырники, но вам не хочется сладкого, тогда попробуйте добавить в сыр немного соли, укроп и петрушку. Именно такой необычный, но простой рецепт соленых сырников с укропом и петрушкой предлагает "Мета". Заинтересовались? Тогда берите продукты и айда готовить!
Как приготовить соленые сырники
Ингредиенты:
- 500 г кисломолочного творога;
- 2 яйца;
- 4 ст. л. пшеничной или кукурузной муки;
- 1/2 ч. л. соды;
- 1/2 ч. л. соли;
- 1 ст. л. нарезанного свежего укропа;
- 1 ст. л. нарезанной свежей петрушки;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
- В миске тщательно смешайте кисломолочный творог, яйца, муку, соду и соль до образования однородного теста.
- Добавьте нарезанный укроп и петрушку к тесту и тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Ложкой разложите на сковороду небольшие порции теста.
- Жарьте сырники с обеих сторон, пока они не станут золотисто-коричневыми.
- После жарки дайте сырникам немного остыть на блюде, покрытом бумажными полотенцами.
Добавляйте сырники с укропом и горячей петрушкой. К ним отлично подойдет сметана или любимый соус.