Такой хлеб приготовит каждый: рецепт в рукаве

Домашний, вкусный и полезный хлеб

Хлеб всему питанию – голова, а его питательные свойства и высокая польза для организма остаются неизменными еще со времени изобретения самого первого рецепта. Приготовить хлеб самостоятельно дома — задача не слишком легкая.

Однако существует рецепт, с которым сможет справиться даже тот, кто никогда в жизни ничего не готовил. Вместе с "Мета" рассказываем, как приготовить хлеб в рукаве.

Как приготовить домашний хлеб в рукаве

Ингредиенты:

400 г теплой воды;

25 г свежих или 11 г сухих дрожжей;

1,5 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

600 г муки;

3 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления:

Сахар и дрожжи добавьте в теплую воду и хорошо перемешайте. Накройте и поставьте в теплое место на 10-15 минут. По истечению времени опару перелейте в миску и добавьте к ней масло и соль. Тщательно перемешайте. Просейте в миску муку и замесите тесто. Оно должно быть липким. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на полчаса. Когда тесто подойдет, смажьте руки маслом и хорошо разомните его. Снова накройте полотенцем, подождите полчаса. Так повторяйте трижды. Поверхность присыпьте мукой. Положите на нее тесто, разомните, сформируйте рулет и сверху сделайте разрезы. Переложите будущий хлеб в рукав для запекания, который хорошо завяжите. Духовку разогрейте до 180 градусов. Выпекайте хлеб в течение часа.

Такой хлеб идеально подойдет к бабушкиному борщу. Вкуснее точно ничего нет!