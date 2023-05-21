Такой хлеб приготовит каждый: рецепт в рукаве
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Домашний, вкусный и полезный хлеб
Хлеб всему питанию – голова, а его питательные свойства и высокая польза для организма остаются неизменными еще со времени изобретения самого первого рецепта. Приготовить хлеб самостоятельно дома — задача не слишком легкая.
Однако существует рецепт, с которым сможет справиться даже тот, кто никогда в жизни ничего не готовил. Вместе с "Мета" рассказываем, как приготовить хлеб в рукаве.
Как приготовить домашний хлеб в рукаве
Ингредиенты:
- 400 г теплой воды;
- 25 г свежих или 11 г сухих дрожжей;
- 1,5 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сахара;
- 600 г муки;
- 3 ст. л. растительного масла.
Способ приготовления:
- Сахар и дрожжи добавьте в теплую воду и хорошо перемешайте. Накройте и поставьте в теплое место на 10-15 минут.
- По истечению времени опару перелейте в миску и добавьте к ней масло и соль. Тщательно перемешайте.
- Просейте в миску муку и замесите тесто. Оно должно быть липким. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на полчаса.
- Когда тесто подойдет, смажьте руки маслом и хорошо разомните его. Снова накройте полотенцем, подождите полчаса. Так повторяйте трижды.
- Поверхность присыпьте мукой. Положите на нее тесто, разомните, сформируйте рулет и сверху сделайте разрезы.
- Переложите будущий хлеб в рукав для запекания, который хорошо завяжите.
- Духовку разогрейте до 180 градусов. Выпекайте хлеб в течение часа.
Такой хлеб идеально подойдет к бабушкиному борщу. Вкуснее точно ничего нет!