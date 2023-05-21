Сытный обед за копейки - реальность: как запечь кабачки с картофелем

Вкусное решение "голодной" проблемы

Обычная белокочанная капуста может быть изысканной, если знать, как ее приготовить. Мы предлагаем интересную идею, которая понравится и вам, и вашим близким.

Капустная запеканка с фаршем с молочно-яичной заливкой и сыром по рецепту Shuba — это блюдо, насыщенное вкусом, простое в приготовлении и достаточно экономное. Для этого просто нужно смешать бланшированную капусту с обжаренным фаршем, залить яично-молочной смесью и запечь.

Как приготовить капустную запеканку с фаршем

Ингредиенты на 4 порции:

мясной фарш — 400 г;

капуста белокочанная — 600 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 150 мл;

сыр твердый — 80 г;

масло подсолнечное — 40 мл;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Нагрейте сковороду с 20 мл масла, положите фарш, посолите и поперчите. Жарьте, помешивая, 10 минут. Капусту тонко нашинкуйте, выложите в дуршлаг и облейте кипятком. Дайте стечь воде. Смажьте форму для запекания 20 мл растительного масла, выложите ровным слоем половину капусты и посолите. Сверху разложите обжаренный фарш и накройте его остальной капустой. Взбейте венчиком яйца с молоком и солью. Залейте содержимое формы. Поместите в духовку, разогретую до 180°C, на 30 минут. Достаньте из духовки, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10 минут до румяной корочки.

Любители капусты могут приготовить тушеную капусту с колбасой и яйцами. Вкусное блюдо накормит всю толпу голодных родственников.