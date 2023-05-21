Сытный обед за копейки - реальность: как запечь кабачки с картофелем
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Вкусное решение "голодной" проблемы
Обычная белокочанная капуста может быть изысканной, если знать, как ее приготовить. Мы предлагаем интересную идею, которая понравится и вам, и вашим близким.
Капустная запеканка с фаршем с молочно-яичной заливкой и сыром по рецепту Shuba — это блюдо, насыщенное вкусом, простое в приготовлении и достаточно экономное. Для этого просто нужно смешать бланшированную капусту с обжаренным фаршем, залить яично-молочной смесью и запечь.
Как приготовить капустную запеканку с фаршем
Ингредиенты на 4 порции:
- мясной фарш — 400 г;
- капуста белокочанная — 600 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 150 мл;
- сыр твердый — 80 г;
- масло подсолнечное — 40 мл;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Нагрейте сковороду с 20 мл масла, положите фарш, посолите и поперчите. Жарьте, помешивая, 10 минут.
- Капусту тонко нашинкуйте, выложите в дуршлаг и облейте кипятком. Дайте стечь воде.
- Смажьте форму для запекания 20 мл растительного масла, выложите ровным слоем половину капусты и посолите. Сверху разложите обжаренный фарш и накройте его остальной капустой.
- Взбейте венчиком яйца с молоком и солью. Залейте содержимое формы. Поместите в духовку, разогретую до 180°C, на 30 минут.
- Достаньте из духовки, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10 минут до румяной корочки.
Любители капусты могут приготовить тушеную капусту с колбасой и яйцами. Вкусное блюдо накормит всю толпу голодных родственников.