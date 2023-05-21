Соус превратит обычный минтай в ресторанное блюдо: рецепт вкусного ужина за копейки

Отличный ужин без лишней суеты

Минтай – это очень бюджетная и сытная рыба. Костей в нем мало, поэтому приготовление займет минимум времени. А чтобы приготовить вкусное блюдо, достаточно сделать пряный маринад с овощами и специями.

Идею приготовления рыбы под маринадом рассказывают "Бабусині рецепти". Приготовьте рыбку по этому рецепту, и ваша семья будет в восторге от нового блюда. Вкусный и аппетитный минтай может стать вашим любимым.

Как приготовить минтай под маринадом

Ингредиенты:

минтай – кг;

крахмал – 3 ст. л.;

масло подсолнечное – 200 г;

соль – щепотка;

перец черный молотый – щепотка;

яйца – 1 шт.;

Для соуса:

масло подсолнечное – 3 ст. л.;

кетчуп – 5 ст. л.;

чеснок – 3 зубчика;

сахар – 2 ст. л. с горкой;

уксус 9% – 1 ст. л.;

соевый соус – 150 г;

вода – 150 г;

крахмал – 1 ст. л.;

перечная паста – 1/2 ст. л.;

имбирь сушеный – ⅓ ч. л.;

кунжутные семена – щепотка.

Способ приготовления:

Удаляем у рыбы хвост, плавники, голову, убираем внутренности и кожу. Рыбу режем сперва вдоль, а затем поперек на небольшие порционные кусочки. Филе рыбы отправляем в глубокую тару, солим, посыпаем черным молотым перцем, разбиваем яйцо. Руками перемешиваем ингредиенты, высыпаем крахмал и обваливаем кусочки. Обжариваем рыбу в сковороде по 2-3 минутки с каждой стороны на среднем огне. В сковороде после жарки нужно оставить 3 ложки растительного масла. В горячее масло добавляем кетчуп, слегка раздавленные зубчики чеснока, сахар, уксус и соевый соус. Готовим смесь на среднем огне, перемешиваем. Выливаем в соус воду, высыпаем крахмал, выкладываем перечную пасту, имбирь, доводим смесь до кипения. После кипения варим соус дополнительно пару минут, добавляем в него рыбу, смешиваем.

К соусу можно добавить любимую зелень – петрушку или укроп и украсить рыбу кунжутными семенами. К такой рыбе подойдет любимое пюре.