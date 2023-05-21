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Соус превратит обычный минтай в ресторанное блюдо: рецепт вкусного ужина за копейки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Минтай под маринадом - вкусное и недорогое блюдо
Минтай под маринадом - вкусное и недорогое блюдо. Фото babusyni-retsepty

Отличный ужин без лишней суеты

Минтай – это очень бюджетная и сытная рыба. Костей в нем мало, поэтому приготовление займет минимум времени. А чтобы приготовить вкусное блюдо, достаточно сделать пряный маринад с овощами и специями.

Идею приготовления рыбы под маринадом рассказывают "Бабусині рецепти". Приготовьте рыбку по этому рецепту, и ваша семья будет в восторге от нового блюда. Вкусный и аппетитный минтай может стать вашим любимым.

Как приготовить минтай под маринадом

Ингредиенты:

  • минтай – кг;
  • крахмал – 3 ст. л.;
  • масло подсолнечное – 200 г;
  • соль – щепотка;
  • перец черный молотый – щепотка;
  • яйца – 1 шт.;

Для соуса:

  • масло подсолнечное – 3 ст. л.;
  • кетчуп – 5 ст. л.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • сахар – 2 ст. л. с горкой;
  • уксус 9% – 1 ст. л.;
  • соевый соус – 150 г;
  • вода – 150 г;
  • крахмал – 1 ст. л.;
  • перечная паста – 1/2 ст. л.;
  • имбирь сушеный – ⅓ ч. л.;
  • кунжутные семена – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Удаляем у рыбы хвост, плавники, голову, убираем внутренности и кожу. Рыбу режем сперва вдоль, а затем поперек на небольшие порционные кусочки.
  2. Филе рыбы отправляем в глубокую тару, солим, посыпаем черным молотым перцем, разбиваем яйцо. Руками перемешиваем ингредиенты, высыпаем крахмал и обваливаем кусочки.
  3. Обжариваем рыбу в сковороде по 2-3 минутки с каждой стороны на среднем огне. В сковороде после жарки нужно оставить 3 ложки растительного масла.
  4. В горячее масло добавляем кетчуп, слегка раздавленные зубчики чеснока, сахар, уксус и соевый соус. Готовим смесь на среднем огне, перемешиваем.
  5. Выливаем в соус воду, высыпаем крахмал, выкладываем перечную пасту, имбирь, доводим смесь до кипения. После кипения варим соус дополнительно пару минут, добавляем в него рыбу, смешиваем.

К соусу можно добавить любимую зелень – петрушку или укроп и украсить рыбу кунжутными семенами. К такой рыбе подойдет любимое пюре.

Теги:
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