Соус превратит обычный минтай в ресторанное блюдо: рецепт вкусного ужина за копейки
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Отличный ужин без лишней суеты
Минтай – это очень бюджетная и сытная рыба. Костей в нем мало, поэтому приготовление займет минимум времени. А чтобы приготовить вкусное блюдо, достаточно сделать пряный маринад с овощами и специями.
Идею приготовления рыбы под маринадом рассказывают "Бабусині рецепти". Приготовьте рыбку по этому рецепту, и ваша семья будет в восторге от нового блюда. Вкусный и аппетитный минтай может стать вашим любимым.
Как приготовить минтай под маринадом
Ингредиенты:
- минтай – кг;
- крахмал – 3 ст. л.;
- масло подсолнечное – 200 г;
- соль – щепотка;
- перец черный молотый – щепотка;
- яйца – 1 шт.;
Для соуса:
- масло подсолнечное – 3 ст. л.;
- кетчуп – 5 ст. л.;
- чеснок – 3 зубчика;
- сахар – 2 ст. л. с горкой;
- уксус 9% – 1 ст. л.;
- соевый соус – 150 г;
- вода – 150 г;
- крахмал – 1 ст. л.;
- перечная паста – 1/2 ст. л.;
- имбирь сушеный – ⅓ ч. л.;
- кунжутные семена – щепотка.
Способ приготовления:
- Удаляем у рыбы хвост, плавники, голову, убираем внутренности и кожу. Рыбу режем сперва вдоль, а затем поперек на небольшие порционные кусочки.
- Филе рыбы отправляем в глубокую тару, солим, посыпаем черным молотым перцем, разбиваем яйцо. Руками перемешиваем ингредиенты, высыпаем крахмал и обваливаем кусочки.
- Обжариваем рыбу в сковороде по 2-3 минутки с каждой стороны на среднем огне. В сковороде после жарки нужно оставить 3 ложки растительного масла.
- В горячее масло добавляем кетчуп, слегка раздавленные зубчики чеснока, сахар, уксус и соевый соус. Готовим смесь на среднем огне, перемешиваем.
- Выливаем в соус воду, высыпаем крахмал, выкладываем перечную пасту, имбирь, доводим смесь до кипения. После кипения варим соус дополнительно пару минут, добавляем в него рыбу, смешиваем.
К соусу можно добавить любимую зелень – петрушку или укроп и украсить рыбу кунжутными семенами. К такой рыбе подойдет любимое пюре.