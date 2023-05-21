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Тефтели вернут вас в детство: рецепт "от Карлсона"

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мясные тефтели даже дети будут уплетать
Мясные тефтели даже дети будут уплетать. Фото shuba.life

Немного времени — и любимое блюдо Карлсона готово

Кто же из нас в детстве не смотрел мультик о Карлсоне и не читал книгу? Тем более, кто из нас не лакомился сочными тефтелями? "Карлсон вдруг перестал ходить по комнате. Он замер на месте и стал принюхиваться, как щука. "Мясные тефтели, — сказал он. — Люблю сочные вкусные тефтели".

Любимое блюдо Карлсона по рецепту Shuba мы с вами и приготовим. Такие тефтели всегда получаются аппетитными и очень вкусными.

Как приготовить мясные тефтели

Ингредиенты на 4 порции:

  • свиной фарш — 250 г;
  • говяжий фарш — 250 г;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • молоко — 50 мл;
  • сливки 15% — 50 мл;
  • яйца — 1 шт.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Смешайте молоко, сливки и панировочные сухари. Дайте сухарям набухнуть 10 минут и слейте лишнюю жидкость.
  2. Мелко нашинкуйте луковицу и поджарьте на сливочном масле до светло-коричневого цвета.
  3. Смешайте оба вида фарша, посолите, поперчите, добавьте поджаренный лук, сухари и яйцо. Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
  4. Сделайте из фарша шарики примерно 3 см в диаметре.
  5. Поджарьте на масле 10-15 минут, периодически встряхивая сковороду, чтобы тефтели равномерно готовились со всех сторон.

Вкус тефтелей может измениться, если фарш посолить неправильно. Следуйте совету "Телеграф" — и ваше блюдо будет идеальным.

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#Рецепт #Фарш #Готовим дома