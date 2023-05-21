Тефтели вернут вас в детство: рецепт "от Карлсона"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Немного времени — и любимое блюдо Карлсона готово
Кто же из нас в детстве не смотрел мультик о Карлсоне и не читал книгу? Тем более, кто из нас не лакомился сочными тефтелями? "Карлсон вдруг перестал ходить по комнате. Он замер на месте и стал принюхиваться, как щука. "Мясные тефтели, — сказал он. — Люблю сочные вкусные тефтели".
Любимое блюдо Карлсона по рецепту Shuba мы с вами и приготовим. Такие тефтели всегда получаются аппетитными и очень вкусными.
Как приготовить мясные тефтели
Ингредиенты на 4 порции:
- свиной фарш — 250 г;
- говяжий фарш — 250 г;
- панировочные сухари — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- молоко — 50 мл;
- сливки 15% — 50 мл;
- яйца — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте молоко, сливки и панировочные сухари. Дайте сухарям набухнуть 10 минут и слейте лишнюю жидкость.
- Мелко нашинкуйте луковицу и поджарьте на сливочном масле до светло-коричневого цвета.
- Смешайте оба вида фарша, посолите, поперчите, добавьте поджаренный лук, сухари и яйцо. Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
- Сделайте из фарша шарики примерно 3 см в диаметре.
- Поджарьте на масле 10-15 минут, периодически встряхивая сковороду, чтобы тефтели равномерно готовились со всех сторон.
Вкус тефтелей может измениться, если фарш посолить неправильно. Следуйте совету "Телеграф" — и ваше блюдо будет идеальным.