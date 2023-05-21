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Без яиц и молока: бюджетный рецепт невероятно вкусных сырников

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такие сырники будут еще вкуснее традиционных сырников.
Такие сырники будут еще вкуснее традиционных сырников.. Фото 1000.menu

Чем заменить яйца без потери консистенции.

Вкусные сырники любят как взрослые, так и малыши. Традиционно они готовятся на завтрак, хотя могут стать отличным перекусом любой части дня.

Чаще всего в состав сырников яйца вводят без всяких обсуждений – это универсальный способ "скрепить" компоненты. Но из-за них сырники часто получаются жесткими. Чтобы избежать этого, можно заменить яйца. Для этого в тесто кладут очень спелый банан или овсяную муку.

Ингредиенты:

  • Кисломолочный творог – 500 г
  • Спелый банан или 100 г овсянки
  • Мука – 130 г
  • Сахар – 3 ложки
  • Ванильный сахар – 1 ложка

Способ приготовления:

  1. Если вы выбрали банан, измельчите его вилкой или пробейте блендером вместе с сыром. Овсянку измельчите до овсяной муки и всыпьте вместе с пшеничной.
  2. Смешайте все компоненты в однородную массу. Последним уложите сахар и ванильный сахар и хорошо вымешайте.
  3. Сформируйте из теста колбаску и нарежьте ее на шайбы шириной примерно 2 см. Обваляйте каждую заготовку в муке.
  4. Сырники жарятся на среднем огне на смеси сливочного масла. Цель — хрустящая золотистая корочка с обеих сторон.

Готовые сырники перекладываем на блюдо для подачи. Их вкусно есть с джемом, вареньем, карамелью или сгущенкой.

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