Без яиц и молока: бюджетный рецепт невероятно вкусных сырников

Чем заменить яйца без потери консистенции.

Вкусные сырники любят как взрослые, так и малыши. Традиционно они готовятся на завтрак, хотя могут стать отличным перекусом любой части дня.

Чаще всего в состав сырников яйца вводят без всяких обсуждений – это универсальный способ "скрепить" компоненты. Но из-за них сырники часто получаются жесткими. Чтобы избежать этого, можно заменить яйца. Для этого в тесто кладут очень спелый банан или овсяную муку.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 500 г

Спелый банан или 100 г овсянки

Мука – 130 г

Сахар – 3 ложки

Ванильный сахар – 1 ложка

Способ приготовления:

Если вы выбрали банан, измельчите его вилкой или пробейте блендером вместе с сыром. Овсянку измельчите до овсяной муки и всыпьте вместе с пшеничной. Смешайте все компоненты в однородную массу. Последним уложите сахар и ванильный сахар и хорошо вымешайте. Сформируйте из теста колбаску и нарежьте ее на шайбы шириной примерно 2 см. Обваляйте каждую заготовку в муке. Сырники жарятся на среднем огне на смеси сливочного масла. Цель — хрустящая золотистая корочка с обеих сторон.

Готовые сырники перекладываем на блюдо для подачи. Их вкусно есть с джемом, вареньем, карамелью или сгущенкой.