Такого картофеля вы еще не пробовали: необычный рецепт с вином
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Прекрасный рецепт для молодого картофеля
Молодой картофель – это сезонный овощ. Когда она появляется на рынках и в супермаркетах, все на время забывают о классических картофельных рецептах, вроде нежного гратена.
У молодого картофеля настолько тонкая кожура, что его можно готовить даже нечищенным. Вместе с Ua.portal предлагаем интересный способ приготовления этого вкусного овоща. Секрет состоит в том, чтобы отварить его в вине.
Нам понадобится:
- Картофель молодой (среднего размера) – 1 кг
- Вино белое сухое или полусухое – 200 мл
- Чеснок – 2 зубчика
- Лавровый лист – 2 шт.
- Масло сливочное – 50 г
- Соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель тщательно моем с кухонной губкой. Промываем под проточной водой. Каждую картофелину режем на четыре части. Выкладываем их в кастрюлю с толстым дном. Добавляем вино. Также кладем измельченный чеснок и лавровые листья.
- Кастрюлю ставим на плиту, накрываем крышкой и готовим на среднем огне. Когда вино раскипится, убавляем огонь и ждем, пока жидкость испарится.
- Разогреваем сковороду с антипригарным покрытием. Из картофеля удаляем лавровые листья, а сами кусочки выкладываем на сковородку. Добавляем растительное масло и немного сливочного масла. Жарим до появления румяной корочки (10-15 мин), периодически помешивая.
Этот способ приготовления подчеркивает яркий вкус картофеля. За алкоголь можно не переживать – во время приготовления он полностью улетучивается, оставляя картофелю свои вкусы и ароматы. Это полноценное блюдо, однако, если хотите, можно приготовить к нему соус на основе сметаны.