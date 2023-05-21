Один нестандартный ингредиент сделает оливье шедевром: как изменить скучный салат

Этот продукт хоть и более дорогой, но изменит вкус коренным образом

Классический оливье – все еще любимый салат многих. Особенно для семейных застолий. Впрочем, из-за постоянного использования стандартного набора ингредиентов и не очень яркого вкуса (из-за засилья вареных овощей) это блюдо перестали воспринимать как праздничное.

Поэтому есть смысл взглянуть на него по-новому. На серьезные риски идти не нужно. Pixelinform пишет, что заметно обновить оливье и придать салату особую изюминку поможет использование только одного нестандартного ингредиента. Кстати, он поможет "изгнать" из рецепта колбасу, которая всем очень приелась.

Что добавить в оливье?

Слабосоленая семга может коренным образом изменить вкус блюда одним своим присутствием. Салат будет нежным и несколько пикантным. И точно больше не будет восприниматься как скучная советская традиция-рудимент.

Конечно, добавление рыбы предполагает отказ от колбасы. Она там будет просто не нужна с таким серьезным конкурентом. То же касается соленых огурцов — если не хотите отказываться от них совсем, их можно заменить свежими. Это тоже сразу изменит вкус салата и сделает его гораздо легче.

На одной только рыбе и огурцах можно не останавливаться. Еще один фактор вреда – майонез – можно заменить вкусным соусом на основе йогурта.