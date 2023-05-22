Легкий как пушинка и ни грама муки: бабушкин рецепт пышного омлета
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Вы будете готовить такой омлет каждое утро
Одним из лучших завтраков считается пышный омлет. Вкусное блюдо дает необходимый заряд энергии. Используя минимум ингредиентов, вы получите отличный завтрак. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии отведать такое пышное и вкусное блюдо.
Яичный пирог по рецепту "Цесмак" не содержит ни грамма муки. Он очень воздушный и нежный. Еще одним преимуществом станет то, что омлет готовят в духовке, а не на сковороде. Это делает его полезнее и пышнее. Насыщенный молочный вкус омлета покорит в первую очередь самых маленьких и непременно вызовет ухмылку у взрослых. Попробуйте – и убедитесь!
Как приготовить омлет в духовке
Ингредиенты:
- яйцо – 10 шт.;
- сахар – 220 г;
- молоко – 1,5 л;
- сливочное масло – 50 г.
Способ приготовления:
- Слегка взбейте яйца до однородности. Добавьте сахар и продолжайте взбивать, пока сахар полностью не растворится.
- Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая.
- Глубокую форму диаметром 24 см смажьте сливочным маслом и вылейте в нее смесь.
- Выпекайте пирог при температуре 200 градусов в течение 50 минут.
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