Легкий как пушинка и ни грама муки: бабушкин рецепт пышного омлета

Вы будете готовить такой омлет каждое утро

Одним из лучших завтраков считается пышный омлет. Вкусное блюдо дает необходимый заряд энергии. Используя минимум ингредиентов, вы получите отличный завтрак. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии отведать такое пышное и вкусное блюдо.

Яичный пирог по рецепту "Цесмак" не содержит ни грамма муки. Он очень воздушный и нежный. Еще одним преимуществом станет то, что омлет готовят в духовке, а не на сковороде. Это делает его полезнее и пышнее. Насыщенный молочный вкус омлета покорит в первую очередь самых маленьких и непременно вызовет ухмылку у взрослых. Попробуйте – и убедитесь!

Как приготовить омлет в духовке

Ингредиенты:

яйцо – 10 шт.;

сахар – 220 г;

молоко – 1,5 л;

сливочное масло – 50 г.

Способ приготовления:

Слегка взбейте яйца до однородности. Добавьте сахар и продолжайте взбивать, пока сахар полностью не растворится. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая. Глубокую форму диаметром 24 см смажьте сливочным маслом и вылейте в нее смесь. Выпекайте пирог при температуре 200 градусов в течение 50 минут.

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