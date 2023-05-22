Заменит оливье и шубу: простой салат из трех ингредиентов - настоящая находка для многих
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Пару взмахов руки — и блюдо готово!
Сегодня мы предлагаем вам приготовить простой и вкуснейший салат из ингредиентов, которые точно есть у вас в холодильнике. Готовить его можно круглый год, ведь морковь всегда есть у каждой хозяйки дома.
Такой салат "Бабусиних рецептів" будет отличным дополнением к обеду или вкусному ужину. Готовить его – одно удовольствие, потому что это простой рецепт. Кстати, майонез в этом салате можно заменить сметаной, добавить по вкусу любимые специи, например черный молотый перец. Так блюдо станет полезнее, при этом останется таким же вкусным.
Как приготовить салат из моркови
Ингредиенты:
- сыр твердый – 80 г;
- морковь – 1 шт.;
- майонез – 2 ст. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- молотый базилик – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Измельчаем на крупной терке или терке по-корейски морковь. Подмороженный творог натираем на мелкой терке. Соединяем в одной таре сыр и морковь.
- Нарезаем максимально мелко зубчики чеснока. Добавляем чеснок в салат, посыпаем молотым базиликом и заправляем майонезом.
- Тщательно перемешиваем ингредиенты. Блюдо готово, приятного аппетита.
Кстати, майонез в блюдо можно приготовить самостоятельно. Для этого вам нужно всего три ингредиента.