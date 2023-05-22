Как приготовить закуску - рецепт на помидорах

Закуску можно подавать не только на помидорах, но и на гренках или как отдельный салат

Закуски – это универсальное кулинарное решение, которое поможет "заморить червячка" перед основным блюдом. Наверное, никакие посиделки не обходятся без закусок, а держать их дома для перекуса – вообще обычное дело.

Именно для этого вкусное, быстрое и простое блюдо из плавленого сыра с чесноком и ароматной зеленью на помидорах по рецепту Smachno.in.ua следует держать дома. Тем более что готовится оно за 10 минут, но съедите вы такое блюдо еще быстрее. Потрясающие помидоры украсят любой праздничный или повседневный стол, ведь они получаются сочными и пикантными!

Как приготовить творог с чесноком на помидорах

Ингредиенты:

плавленый сырок – 2 пачки;

яйца – 3 шт.;

майонез – 200 г;

чеснок – 2-3 зубчика (по своему вкусу);

помидоры – 4 шт.

Способ приготовления:

Плавленый сырок натереть на мелкой терке. Яйца отварить вкрутую и потереть на мелкой терке. Пропустить через пресс чеснок. Смешать с яйцами и плавленым творожком. Добавить майонез, все перемешать. Помидоры порезать кружочками шириной 1 см. Приготовленную массу выложить на помидоры. При подаче украсить порезанной зеленью.

Закуску можно подавать не только в помидорах, но и на собственноручно приготовленных гренках. Хрустите с удовольствием!