Это блюдо вкусное блюдо вызовет зависимость: рецепт овощного рататуя, который будут просить ваши друзья
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Блюдо станет первым в вашем меню
Как порадовать семью вкусным, но бюджетным блюдом? Мы рекомендуем приготовить рататуй – очень популярное блюдо прованской кухни, которое готовится из перца, баклажанов и кабачков.
Рататуй по рецепту "Файних рецептів" можно приготовить просто и быстро, ведь запекается блюдо в духовке, а подготовка не хлопотная и занимает не слишком много времени. Такое овощное рагу украсит стол и обрадует всех.
Как приготовить овощное рагу
Ингредиенты:
- 3 шт. средних баклажанов;
- 3 шт. средних цукини;
- 2 шт. перцев сладких;
- 6 шт. помидоров;
- 7 шт. луковиц шалот;
- 1 головка чеснока;
- 1 лавровый лист;
- 1 ч. л. сушеного базилика;
- 1 ч. л. сушеного майорана;
- 2 веточки тимьяна;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны предварительно нарежьте кольцами примерно 7 мм, обильно посолите и оставьте в миске на час. .
- Очистите перец от сердцевины и нарежьте поперек четвертинками колец шириной 1 см. Мелко нарежьте лук. Цукини и помидоры нарежьте кружочками толщиной 1 см. Раздавите чеснок и подробите лавровый лист.
- Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите овощи по очереди: баклажаны, цукини, сладкий перец, помидоры. Каждый слой, кроме баклажанов, посыпьте смесью соли, перца, майорана и базилика, побрызгайте оливковым маслом и добавьте чеснок, лука и лавровый лист.
- Поставьте в духовку на 45 мин. Тушить необходимо при температуре 180*C, а подавать -горячим или холодным.
Отличный вариант рататуя — со свининой и овощами. Это блюдо не оставит равнодушным никого.