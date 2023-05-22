Это блюдо вкусное блюдо вызовет зависимость: рецепт овощного рататуя, который будут просить ваши друзья

Блюдо станет первым в вашем меню

Как порадовать семью вкусным, но бюджетным блюдом? Мы рекомендуем приготовить рататуй – очень популярное блюдо прованской кухни, которое готовится из перца, баклажанов и кабачков.

Рататуй по рецепту "Файних рецептів" можно приготовить просто и быстро, ведь запекается блюдо в духовке, а подготовка не хлопотная и занимает не слишком много времени. Такое овощное рагу украсит стол и обрадует всех.

Как приготовить овощное рагу

Ингредиенты:

3 шт. средних баклажанов;

3 шт. средних цукини;

2 шт. перцев сладких;

6 шт. помидоров;

7 шт. луковиц шалот;

1 головка чеснока;

1 лавровый лист;

1 ч. л. сушеного базилика;

1 ч. л. сушеного майорана;

2 веточки тимьяна;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны предварительно нарежьте кольцами примерно 7 мм, обильно посолите и оставьте в миске на час. . Очистите перец от сердцевины и нарежьте поперек четвертинками колец шириной 1 см. Мелко нарежьте лук. Цукини и помидоры нарежьте кружочками толщиной 1 см. Раздавите чеснок и подробите лавровый лист. Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите овощи по очереди: баклажаны, цукини, сладкий перец, помидоры. Каждый слой, кроме баклажанов, посыпьте смесью соли, перца, майорана и базилика, побрызгайте оливковым маслом и добавьте чеснок, лука и лавровый лист. Поставьте в духовку на 45 мин. Тушить необходимо при температуре 180*C, а подавать -горячим или холодным.

Отличный вариант рататуя — со свининой и овощами. Это блюдо не оставит равнодушным никого.