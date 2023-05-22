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Это блюдо вкусное блюдо вызовет зависимость: рецепт овощного рататуя, который будут просить ваши друзья

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ароматный рататуй влюбит в себя всех
Ароматный рататуй влюбит в себя всех. Фото fayni-recepty.com.ua

Блюдо станет первым в вашем меню

Как порадовать семью вкусным, но бюджетным блюдом? Мы рекомендуем приготовить рататуй – очень популярное блюдо прованской кухни, которое готовится из перца, баклажанов и кабачков.

Рататуй по рецепту "Файних рецептів" можно приготовить просто и быстро, ведь запекается блюдо в духовке, а подготовка не хлопотная и занимает не слишком много времени. Такое овощное рагу украсит стол и обрадует всех.

Как приготовить овощное рагу

Ингредиенты:

  • 3 шт. средних баклажанов;
  • 3 шт. средних цукини;
  • 2 шт. перцев сладких;
  • 6 шт. помидоров;
  • 7 шт. луковиц шалот;
  • 1 головка чеснока;
  • 1 лавровый лист;
  • 1 ч. л. сушеного базилика;
  • 1 ч. л. сушеного майорана;
  • 2 веточки тимьяна;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны предварительно нарежьте кольцами примерно 7 мм, обильно посолите и оставьте в миске на час. .
  2. Очистите перец от сердцевины и нарежьте поперек четвертинками колец шириной 1 см. Мелко нарежьте лук. Цукини и помидоры нарежьте кружочками толщиной 1 см. Раздавите чеснок и подробите лавровый лист.
  3. Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите овощи по очереди: баклажаны, цукини, сладкий перец, помидоры. Каждый слой, кроме баклажанов, посыпьте смесью соли, перца, майорана и базилика, побрызгайте оливковым маслом и добавьте чеснок, лука и лавровый лист.
  4. Поставьте в духовку на 45 мин. Тушить необходимо при температуре 180*C, а подавать -горячим или холодным.

Отличный вариант рататуя — со свининой и овощами. Это блюдо не оставит равнодушным никого.

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