Секретный рецепт жареных грибов: самый быстрый вариант накормить всю семью

С этим рецептом справятся все!

Грибы – популярный и очень вкусный продукт. Они придают блюду особую пикантность и аромат.

Сегодня расскажем вам о роскошном рецепте грибов на сковороде от "Бабусиних рецептів". Такое блюдо готовится очень просто, быстро и без лишних проблем, а в результате получатся ароматные и вкусные грибы. Всего немного времени и яблочный уксус в конце приготовления – и у вас на столе очень шикарное блюдо.

Как приготовить жареные грибы

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г;

сливочное масло – 30 г;

лук репчатый – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

петрушка – пучок;

яблочный уксус – 1/2 ст. л.;

соль, черный перец — по своему вкусу;

подсолнечное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Небольшие шампиньоны нарезаем пополам и выкладываем на разогретую сковороду с маслом. Слегка обжариваем и выкладываем кусочек сливочного масла, размешиваем. Лук нарезаем четверть колечками. Обжариваем грибочки до золотистости и выкладываем нарезанный лук, жарим до мягкости. Чеснок мелко нарезаем и отправляем в сковороду. Добавляем соль, черный молотый перец и перемешиваем. Наливаем яблочный уксус, размешиваем. Посыпаем измельченной петрушкой и подаем на стол.

Подавать такие грибы можно с любимым картофельным пюре. Из простых ингредиентов приготовить шикарный обед или ужин – реально.