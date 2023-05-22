Секретный рецепт жареных грибов: самый быстрый вариант накормить всю семью
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С этим рецептом справятся все!
Грибы – популярный и очень вкусный продукт. Они придают блюду особую пикантность и аромат.
Сегодня расскажем вам о роскошном рецепте грибов на сковороде от "Бабусиних рецептів". Такое блюдо готовится очень просто, быстро и без лишних проблем, а в результате получатся ароматные и вкусные грибы. Всего немного времени и яблочный уксус в конце приготовления – и у вас на столе очень шикарное блюдо.
Как приготовить жареные грибы
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г;
- сливочное масло – 30 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- петрушка – пучок;
- яблочный уксус – 1/2 ст. л.;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- подсолнечное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Небольшие шампиньоны нарезаем пополам и выкладываем на разогретую сковороду с маслом.
- Слегка обжариваем и выкладываем кусочек сливочного масла, размешиваем.
- Лук нарезаем четверть колечками. Обжариваем грибочки до золотистости и выкладываем нарезанный лук, жарим до мягкости.
- Чеснок мелко нарезаем и отправляем в сковороду. Добавляем соль, черный молотый перец и перемешиваем.
- Наливаем яблочный уксус, размешиваем. Посыпаем измельченной петрушкой и подаем на стол.
Подавать такие грибы можно с любимым картофельным пюре. Из простых ингредиентов приготовить шикарный обед или ужин – реально.