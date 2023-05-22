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Секретный рецепт жареных грибов: самый быстрый вариант накормить всю семью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Жареные грибы уместны к любому столу
Жареные грибы уместны к любому столу. Фото ukr.media

С этим рецептом справятся все!

Грибы – популярный и очень вкусный продукт. Они придают блюду особую пикантность и аромат.

Сегодня расскажем вам о роскошном рецепте грибов на сковороде от "Бабусиних рецептів". Такое блюдо готовится очень просто, быстро и без лишних проблем, а в результате получатся ароматные и вкусные грибы. Всего немного времени и яблочный уксус в конце приготовления – и у вас на столе очень шикарное блюдо.

Как приготовить жареные грибы

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 г;
  • сливочное масло – 30 г;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • петрушка – пучок;
  • яблочный уксус – 1/2 ст. л.;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • подсолнечное масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Небольшие шампиньоны нарезаем пополам и выкладываем на разогретую сковороду с маслом.
  2. Слегка обжариваем и выкладываем кусочек сливочного масла, размешиваем.
  3. Лук нарезаем четверть колечками. Обжариваем грибочки до золотистости и выкладываем нарезанный лук, жарим до мягкости.
  4. Чеснок мелко нарезаем и отправляем в сковороду. Добавляем соль, черный молотый перец и перемешиваем.
  5. Наливаем яблочный уксус, размешиваем. Посыпаем измельченной петрушкой и подаем на стол.

Подавать такие грибы можно с любимым картофельным пюре. Из простых ингредиентов приготовить шикарный обед или ужин – реально.

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#Рецепт #Грибы #Жаренные грибы #Готовим дома