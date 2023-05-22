Попробуйте раз – и будете готовить постоянно: рецепт невероятных кабачковых котлет
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Идеальный гарнир в сезон кабачков
Вкусные котлеты из мяса – незаменимая история. Но если вам захотелось разнообразия или порадовать семью вкусным гарниром, то обязательно приготовьте котлеты из кабачка.
Это блюдо станет отличным дополнением к повседневному меню или и полноценным блюдом – если вы соблюдаете вегетерианскую диету. Рецептом поделились на ProstoWay.
Ингредиенты
- кабачки — 2 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- зелень;
- яйцо – 1 шт.;
- манная крупа – 3 ст.л.;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Овощи натираем на терке. Добавляем к ним манную крупу, яйцо, соль, перец. Также излюбленные специи.
- Оставляем фарш постоять – 15 минут. За это время манка "разойдется". Только затем отожмите лишнюю жидкость.
- Формируем котлеты. Перед тем, как класть на сковороду, каждую со всех сторон обваливаем в панировочных сухарях. Жарим с обеих сторон на масле до золотистой корочки.
- Выкладываем котлеты в форму для запекания, накрываем фольгой и ставим в духовку. Время – 15 минут.
Котлеты готовы. Будет очень вкусно, если подать их со свежей зеленью и чесночным маслом.