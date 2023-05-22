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Попробуйте раз – и будете готовить постоянно: рецепт невероятных кабачковых котлет

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Будете их готовить, пока не исчезнут кабачки
Будете их готовить, пока не исчезнут кабачки. Фото скриншот Youtube

Идеальный гарнир в сезон кабачков

Вкусные котлеты из мяса – незаменимая история. Но если вам захотелось разнообразия или порадовать семью вкусным гарниром, то обязательно приготовьте котлеты из кабачка.

Это блюдо станет отличным дополнением к повседневному меню или и полноценным блюдом – если вы соблюдаете вегетерианскую диету. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты

  • кабачки — 2 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • зелень;
  • яйцо – 1 шт.;
  • манная крупа – 3 ст.л.;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Овощи натираем на терке. Добавляем к ним манную крупу, яйцо, соль, перец. Также излюбленные специи.
  2. Оставляем фарш постоять – 15 минут. За это время манка "разойдется". Только затем отожмите лишнюю жидкость.
  3. Формируем котлеты. Перед тем, как класть на сковороду, каждую со всех сторон обваливаем в панировочных сухарях. Жарим с обеих сторон на масле до золотистой корочки.
  4. Выкладываем котлеты в форму для запекания, накрываем фольгой и ставим в духовку. Время – 15 минут.

Котлеты готовы. Будет очень вкусно, если подать их со свежей зеленью и чесночным маслом.

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