Попробуйте раз – и будете готовить постоянно: рецепт невероятных кабачковых котлет

Идеальный гарнир в сезон кабачков

Вкусные котлеты из мяса – незаменимая история. Но если вам захотелось разнообразия или порадовать семью вкусным гарниром, то обязательно приготовьте котлеты из кабачка.

Это блюдо станет отличным дополнением к повседневному меню или и полноценным блюдом – если вы соблюдаете вегетерианскую диету. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты

кабачки — 2 шт.;

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

зелень;

яйцо – 1 шт.;

манная крупа – 3 ст.л.;

соль, перец.

Как приготовить:

Овощи натираем на терке. Добавляем к ним манную крупу, яйцо, соль, перец. Также излюбленные специи. Оставляем фарш постоять – 15 минут. За это время манка "разойдется". Только затем отожмите лишнюю жидкость. Формируем котлеты. Перед тем, как класть на сковороду, каждую со всех сторон обваливаем в панировочных сухарях. Жарим с обеих сторон на масле до золотистой корочки. Выкладываем котлеты в форму для запекания, накрываем фольгой и ставим в духовку. Время – 15 минут.

Котлеты готовы. Будет очень вкусно, если подать их со свежей зеленью и чесночным маслом.