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Будете готовить постоянно: домашний рецепт вкуснейшей вареной колбаски к бутербродам (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусная колбаска к завтраку и не только
Очень вкусная колбаска к завтраку и не только. Фото Сегодня

Вы точно будете знать, что она из мяса

Вареная колбаса – довольно популярный продукт. Украинцы килограммами едят ее с салатами, кладут на бутерброды или даже в пышные пирожки. Немногие знают, что ее можно приготовить дома — и это совсем несложно.

Рецептом поделился шеф-повар и финалист шоу "МастерШеф" Николай Люлько. Такую колбасу из курочки можно легко и без труда приготовить дома. Из заявленного количества продуктов выходит около килограмма вкусной вареной колбасы.

Ингредиенты:

  • 1300 г куриной тушки;
  • 1600 г воды;
  • 200 граммов репчатого лука;
  • 150 граммов моркови;
  • 100 граммов отварной свеклы;
  • 20 граммов чеснока;
  • 40 граммов желатина;
  • 20 граммов соли;
  • сухие специи: зеленый лук, укроп и петрушка;
  • 25 граммов специй к курице;
  • 2 лавровых листочка.

Способ приготовления:

  1. Зачищенные овощи обжигаем горелкой или обжариваем на сухой сковороде. Они не должны быть готовы — только иметь подпалинки, чтобы интенсивнее передавать вкус бульону.
  2. Все ингредиенты, кроме желатина и свеклы, перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Отвариваем их на умеренном огне 1,5 – 2 часа.
  3. Когда бульон готов, процеживаем его (требуется 500 граммов). С костей курицы снимаем мясо. Желатин заливаем бульоном.
  4. Мясо, свеклу и бульон с желатином перекладываем в блендер и перебиваем 5 минут. Должна образоваться кремовая масса без комочков.
  5. На пластиковой бутылке отрезаем верх, заливаем туда кремовую массу. Накрываем плёнкой и отправляем в холодильник на ночь.

Утром колбаса уже будет полностью сформирована и готова к употреблению. Ее можно нарезать в ароматную яичницу и накормить семью вкусным завтраком.

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