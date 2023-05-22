Будете готовить постоянно: домашний рецепт вкуснейшей вареной колбаски к бутербродам (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вы точно будете знать, что она из мяса
Вареная колбаса – довольно популярный продукт. Украинцы килограммами едят ее с салатами, кладут на бутерброды или даже в пышные пирожки. Немногие знают, что ее можно приготовить дома — и это совсем несложно.
Рецептом поделился шеф-повар и финалист шоу "МастерШеф" Николай Люлько. Такую колбасу из курочки можно легко и без труда приготовить дома. Из заявленного количества продуктов выходит около килограмма вкусной вареной колбасы.
Ингредиенты:
- 1300 г куриной тушки;
- 1600 г воды;
- 200 граммов репчатого лука;
- 150 граммов моркови;
- 100 граммов отварной свеклы;
- 20 граммов чеснока;
- 40 граммов желатина;
- 20 граммов соли;
- сухие специи: зеленый лук, укроп и петрушка;
- 25 граммов специй к курице;
- 2 лавровых листочка.
Способ приготовления:
- Зачищенные овощи обжигаем горелкой или обжариваем на сухой сковороде. Они не должны быть готовы — только иметь подпалинки, чтобы интенсивнее передавать вкус бульону.
- Все ингредиенты, кроме желатина и свеклы, перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Отвариваем их на умеренном огне 1,5 – 2 часа.
- Когда бульон готов, процеживаем его (требуется 500 граммов). С костей курицы снимаем мясо. Желатин заливаем бульоном.
- Мясо, свеклу и бульон с желатином перекладываем в блендер и перебиваем 5 минут. Должна образоваться кремовая масса без комочков.
- На пластиковой бутылке отрезаем верх, заливаем туда кремовую массу. Накрываем плёнкой и отправляем в холодильник на ночь.
Утром колбаса уже будет полностью сформирована и готова к употреблению. Ее можно нарезать в ароматную яичницу и накормить семью вкусным завтраком.