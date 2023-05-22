Будете готовить постоянно: домашний рецепт вкуснейшей вареной колбаски к бутербродам (видео)

Вы точно будете знать, что она из мяса

Вареная колбаса – довольно популярный продукт. Украинцы килограммами едят ее с салатами, кладут на бутерброды или даже в пышные пирожки. Немногие знают, что ее можно приготовить дома — и это совсем несложно.

Рецептом поделился шеф-повар и финалист шоу "МастерШеф" Николай Люлько. Такую колбасу из курочки можно легко и без труда приготовить дома. Из заявленного количества продуктов выходит около килограмма вкусной вареной колбасы.

Ингредиенты:

1300 г куриной тушки;

1600 г воды;

200 граммов репчатого лука;

150 граммов моркови;

100 граммов отварной свеклы;

20 граммов чеснока;

40 граммов желатина;

20 граммов соли;

сухие специи: зеленый лук, укроп и петрушка;

25 граммов специй к курице;

2 лавровых листочка.

Способ приготовления:

Зачищенные овощи обжигаем горелкой или обжариваем на сухой сковороде. Они не должны быть готовы — только иметь подпалинки, чтобы интенсивнее передавать вкус бульону. Все ингредиенты, кроме желатина и свеклы, перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Отвариваем их на умеренном огне 1,5 – 2 часа. Когда бульон готов, процеживаем его (требуется 500 граммов). С костей курицы снимаем мясо. Желатин заливаем бульоном. Мясо, свеклу и бульон с желатином перекладываем в блендер и перебиваем 5 минут. Должна образоваться кремовая масса без комочков. На пластиковой бутылке отрезаем верх, заливаем туда кремовую массу. Накрываем плёнкой и отправляем в холодильник на ночь.

Утром колбаса уже будет полностью сформирована и готова к употреблению. Ее можно нарезать в ароматную яичницу и накормить семью вкусным завтраком.