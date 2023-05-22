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Полезные для фигуры: рецепт бюджетных кексов с тыквой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Вкусно, еще и очень быстро готовится
Вкусно, еще и очень быстро готовится. Фото klopotenko.com

Сладости, которые можно есть даже на ночь

В воображении многих десерт – это что-то сладкое, вкусное, не всегда полезное для фигуры, как торт "Женская причуда". Есть варианты десертов, которые не только вкусны, но и полезны. Одним из таких рецептов является тыквенный кекс с овсянкой.

Он очень просто готовится и не нуждается в дорогих продуктах. Рецептом поделились на Pixelinform.

Ингредиенты:

  • мякоть тыквы – 100 гр;
  • мука – 150 гр;
  • цукаты – горсть;
  • сахар – 100 гр;
  • овсяные хлопья – 4-5 ст. л. (с горкой);
  • сметана – 2 ст. л.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • масло – 1 ст. л.;
  • сода – 1/3 ч. л.;
  • уксус (для тушения соды);
  • мускатный орех (молотый) щепотка.

Способ приготовления:

  1. Тыкву очищаем от кожуры и семян. Натираем его на мелкой терке и смешиваем с сахаром, овсянкой и сметаной.
  2. Добавляем отдельно перемешанные яйца, масло и мускатный орех. Все перемешиваем. В массу просеиваем муку. Следом добавляем соду, гашеную уксусом.
  3. Вымешиваем тесто до однородной плотной массы. Добавляем цукаты или изюм и равномерно распределяем их. Немного отставляем тесто, чтобы сработала мука. Это займет минут 20.
  4. В это время включаем духовку на разогрев. Формы для выпекания кексов обмазываем растительным маслом. Раскладываем тесто и выпекаем в духовке. Время приготовления – 25-30 минут.

Готовые кексы посыпаем сахарной пудрой и подаем. Тыква и мускатный орех придают выпечке особый пряный аромат. Поэтому идеально к таким сладостям приготовить имбирный чай.

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