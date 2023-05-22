Полезные для фигуры: рецепт бюджетных кексов с тыквой
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Сладости, которые можно есть даже на ночь
В воображении многих десерт – это что-то сладкое, вкусное, не всегда полезное для фигуры, как торт "Женская причуда". Есть варианты десертов, которые не только вкусны, но и полезны. Одним из таких рецептов является тыквенный кекс с овсянкой.
Он очень просто готовится и не нуждается в дорогих продуктах. Рецептом поделились на Pixelinform.
Ингредиенты:
- мякоть тыквы – 100 гр;
- мука – 150 гр;
- цукаты – горсть;
- сахар – 100 гр;
- овсяные хлопья – 4-5 ст. л. (с горкой);
- сметана – 2 ст. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- масло – 1 ст. л.;
- сода – 1/3 ч. л.;
- уксус (для тушения соды);
- мускатный орех (молотый) щепотка.
Способ приготовления:
- Тыкву очищаем от кожуры и семян. Натираем его на мелкой терке и смешиваем с сахаром, овсянкой и сметаной.
- Добавляем отдельно перемешанные яйца, масло и мускатный орех. Все перемешиваем. В массу просеиваем муку. Следом добавляем соду, гашеную уксусом.
- Вымешиваем тесто до однородной плотной массы. Добавляем цукаты или изюм и равномерно распределяем их. Немного отставляем тесто, чтобы сработала мука. Это займет минут 20.
- В это время включаем духовку на разогрев. Формы для выпекания кексов обмазываем растительным маслом. Раскладываем тесто и выпекаем в духовке. Время приготовления – 25-30 минут.
Готовые кексы посыпаем сахарной пудрой и подаем. Тыква и мускатный орех придают выпечке особый пряный аромат. Поэтому идеально к таким сладостям приготовить имбирный чай.