Полезные для фигуры: рецепт бюджетных кексов с тыквой

Сладости, которые можно есть даже на ночь

В воображении многих десерт – это что-то сладкое, вкусное, не всегда полезное для фигуры, как торт "Женская причуда". Есть варианты десертов, которые не только вкусны, но и полезны. Одним из таких рецептов является тыквенный кекс с овсянкой.

Он очень просто готовится и не нуждается в дорогих продуктах. Рецептом поделились на Pixelinform.

Ингредиенты:

мякоть тыквы – 100 гр;

мука – 150 гр;

цукаты – горсть;

сахар – 100 гр;

овсяные хлопья – 4-5 ст. л. (с горкой);

сметана – 2 ст. л.;

яйцо – 1 шт.;

масло – 1 ст. л.;

сода – 1/3 ч. л.;

уксус (для тушения соды);

мускатный орех (молотый) щепотка.

Способ приготовления:

Тыкву очищаем от кожуры и семян. Натираем его на мелкой терке и смешиваем с сахаром, овсянкой и сметаной. Добавляем отдельно перемешанные яйца, масло и мускатный орех. Все перемешиваем. В массу просеиваем муку. Следом добавляем соду, гашеную уксусом. Вымешиваем тесто до однородной плотной массы. Добавляем цукаты или изюм и равномерно распределяем их. Немного отставляем тесто, чтобы сработала мука. Это займет минут 20. В это время включаем духовку на разогрев. Формы для выпекания кексов обмазываем растительным маслом. Раскладываем тесто и выпекаем в духовке. Время приготовления – 25-30 минут.

Готовые кексы посыпаем сахарной пудрой и подаем. Тыква и мускатный орех придают выпечке особый пряный аромат. Поэтому идеально к таким сладостям приготовить имбирный чай.