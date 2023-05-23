Чтобы долго не стоять на кухне: рецепт хрустящих пирожков из полкило картофеля

Пирожки понравятся всем: близким — за вкус, вам — за простоту приготовления

Кажется, любимое картофельное пюре можно готовить почти каждый день. А когда надоест – сделать из нее картофельные пирожки.

У блюда по "Бабусиним рецептам" — нежнейшая структура и невероятный вкус. Преимущество таких пирожков в том, что кроме картофельной начинки можно использовать смесь лука и яйца или фарша.

Как приготовить картофельные пирожки

Ингредиенты:

картофель – 500 г;

вода – 1 литр;

кефир – 200 мл;

яйцо – 1 шт.;

соль – ½ ч. л.;

сода – 1 ч. л.;

творог – 100 г;

мука – 200 г;

лук репчатый – 2 шт.

Способ приготовления:

Картофель нужно очистить и отварить в воде. Картошку размять до состояния пюре и посолить. Для приготовления теста в миске с кефиром следует смешать яйцо, соль и соду. Измельчить творог на терке и добавить в кефир, смешать с мукой. Замесить тесто сперва лопаткой, затем руками и оставить под пленкой на 10 минут. Нарезать полукольцами лук и обжарить в масле до золотистого цвета, выложить в картофель и перемешать. Тесто разделить на 12 равных частей, сформировать лепешки и выложить в них начинку, залепить пирожок. Выложить их на сковороду с горячим маслом, обжарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Если у вас осталось пюре, можно из него приготовить два копеечных блюда. По их вкусу никто не догадается, что там в составе.