Чтобы долго не стоять на кухне: рецепт хрустящих пирожков из полкило картофеля
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Пирожки понравятся всем: близким — за вкус, вам — за простоту приготовления
Кажется, любимое картофельное пюре можно готовить почти каждый день. А когда надоест – сделать из нее картофельные пирожки.
У блюда по "Бабусиним рецептам" — нежнейшая структура и невероятный вкус. Преимущество таких пирожков в том, что кроме картофельной начинки можно использовать смесь лука и яйца или фарша.
Как приготовить картофельные пирожки
Ингредиенты:
- картофель – 500 г;
- вода – 1 литр;
- кефир – 200 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – ½ ч. л.;
- сода – 1 ч. л.;
- творог – 100 г;
- мука – 200 г;
- лук репчатый – 2 шт.
Способ приготовления:
- Картофель нужно очистить и отварить в воде. Картошку размять до состояния пюре и посолить.
- Для приготовления теста в миске с кефиром следует смешать яйцо, соль и соду. Измельчить творог на терке и добавить в кефир, смешать с мукой. Замесить тесто сперва лопаткой, затем руками и оставить под пленкой на 10 минут.
- Нарезать полукольцами лук и обжарить в масле до золотистого цвета, выложить в картофель и перемешать.
- Тесто разделить на 12 равных частей, сформировать лепешки и выложить в них начинку, залепить пирожок.
- Выложить их на сковороду с горячим маслом, обжарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Если у вас осталось пюре, можно из него приготовить два копеечных блюда. По их вкусу никто не догадается, что там в составе.