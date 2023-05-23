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Как чай поможет "покоптить" скумбрию: необычный рецепт вкуснейшего блюда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такую копченую скумбрию вы можете сделать и дома
Такую копченую скумбрию вы можете сделать и дома. Фото jisty.com.ua

Простой рецепт вкуснейшей рыбы

Покупая копченую рыбу, вы не всегда знаете, на каких языках она коптилась, транспортировалась и хранилась. Единственный выход быть уверенным в качестве продукта – это приготовить блюдо своими руками.

Вот такую "копченую" рыбу мы сегодня и приготовим по рецепту "Їсти". А поможет нам в этом обычный черный чай.

Как приготовить "копченую" скумбрию

Ингредиенты:

  • 2-3 свежемороженые скумбрии;
  • 1 л воды;
  • 3 ст. л. соли;
  • 1,5 ст. л. сахара;
  • 2 горсти сухой луковой шелухи;
  • 3 пакетика черного чая;
  • 4-5 горошин черного перца;
  • 0,5 ч. л. зерен кориандра;
  • 1-2 лавровых листа.

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно почистить рыбу: отрезать головы, разрезать брюшко и хорошо вычистить внутренности, удалить черную пленку со стенок брюшка, тщательно промыть.
  2. Поставить воду на огонь и довести до кипения. Луковицу промыть и положить в кипяток. Поварить на умеренном огне 10 минут, снять с огня. Дать настояться 10 минут, процедить. Заварить пакетики чая в 150 мл кипятка.
  3. В процеженном отваре луковой шелухи растворить соль, сахар, добавить заваренный чай, перец, кориандр и лавровый лист, еще раз довести все до кипения, закрыть крышкой и полностью охладить.
  4. Охлажденным рассолом залить очищенную скумбрию так, чтобы он полностью покрывал рыбу. Вынести в прохладное место и оставить на трое суток.
  5. Готовую "копченую" скумбрию достать из рассола, подвесить за хвостик часа в три, чтобы полностью стекла жидкость.
  6. Сухую рыбу смазать растительным маслом и порезать на порционные кусочки. Блюдо готово, приятного аппетита.

Мы уже рассказывали, как правильно выбирать рыбу в магазине. Вы сможете сделать это только по внешнему виду.

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#Рецепт #Скумбрия #Готовим дома