Как чай поможет "покоптить" скумбрию: необычный рецепт вкуснейшего блюда

Простой рецепт вкуснейшей рыбы

Покупая копченую рыбу, вы не всегда знаете, на каких языках она коптилась, транспортировалась и хранилась. Единственный выход быть уверенным в качестве продукта – это приготовить блюдо своими руками.

Вот такую "копченую" рыбу мы сегодня и приготовим по рецепту "Їсти". А поможет нам в этом обычный черный чай.

Как приготовить "копченую" скумбрию

Ингредиенты:

2-3 свежемороженые скумбрии;

1 л воды;

3 ст. л. соли;

1,5 ст. л. сахара;

2 горсти сухой луковой шелухи;

3 пакетика черного чая;

4-5 горошин черного перца;

0,5 ч. л. зерен кориандра;

1-2 лавровых листа.

Способ приготовления:

Сначала нужно почистить рыбу: отрезать головы, разрезать брюшко и хорошо вычистить внутренности, удалить черную пленку со стенок брюшка, тщательно промыть. Поставить воду на огонь и довести до кипения. Луковицу промыть и положить в кипяток. Поварить на умеренном огне 10 минут, снять с огня. Дать настояться 10 минут, процедить. Заварить пакетики чая в 150 мл кипятка. В процеженном отваре луковой шелухи растворить соль, сахар, добавить заваренный чай, перец, кориандр и лавровый лист, еще раз довести все до кипения, закрыть крышкой и полностью охладить. Охлажденным рассолом залить очищенную скумбрию так, чтобы он полностью покрывал рыбу. Вынести в прохладное место и оставить на трое суток. Готовую "копченую" скумбрию достать из рассола, подвесить за хвостик часа в три, чтобы полностью стекла жидкость. Сухую рыбу смазать растительным маслом и порезать на порционные кусочки. Блюдо готово, приятного аппетита.

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