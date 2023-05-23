Как чай поможет "покоптить" скумбрию: необычный рецепт вкуснейшего блюда
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Простой рецепт вкуснейшей рыбы
Покупая копченую рыбу, вы не всегда знаете, на каких языках она коптилась, транспортировалась и хранилась. Единственный выход быть уверенным в качестве продукта – это приготовить блюдо своими руками.
Вот такую "копченую" рыбу мы сегодня и приготовим по рецепту "Їсти". А поможет нам в этом обычный черный чай.
Как приготовить "копченую" скумбрию
Ингредиенты:
- 2-3 свежемороженые скумбрии;
- 1 л воды;
- 3 ст. л. соли;
- 1,5 ст. л. сахара;
- 2 горсти сухой луковой шелухи;
- 3 пакетика черного чая;
- 4-5 горошин черного перца;
- 0,5 ч. л. зерен кориандра;
- 1-2 лавровых листа.
Способ приготовления:
- Сначала нужно почистить рыбу: отрезать головы, разрезать брюшко и хорошо вычистить внутренности, удалить черную пленку со стенок брюшка, тщательно промыть.
- Поставить воду на огонь и довести до кипения. Луковицу промыть и положить в кипяток. Поварить на умеренном огне 10 минут, снять с огня. Дать настояться 10 минут, процедить. Заварить пакетики чая в 150 мл кипятка.
- В процеженном отваре луковой шелухи растворить соль, сахар, добавить заваренный чай, перец, кориандр и лавровый лист, еще раз довести все до кипения, закрыть крышкой и полностью охладить.
- Охлажденным рассолом залить очищенную скумбрию так, чтобы он полностью покрывал рыбу. Вынести в прохладное место и оставить на трое суток.
- Готовую "копченую" скумбрию достать из рассола, подвесить за хвостик часа в три, чтобы полностью стекла жидкость.
- Сухую рыбу смазать растительным маслом и порезать на порционные кусочки. Блюдо готово, приятного аппетита.
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