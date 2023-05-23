Крем-суп, от которого не откажутся ни дети, ни взрослые: рецепт с фруктами и мороженым
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Всего 20 минут — и вкуснятина готова
У фруктовых супов-пюре скандинавское происхождение и они очень популярны в этих странах. Возможно, поначалу блюдо может показаться необычным, но нежный вкус убедит в исключительности такого десерта.
Суп-пюре с фруктами и мороженым по рецепту Shuba — это идеальное блюдо не только для детей, но и для взрослых. Для приготовления такой вкуснятины лучше выбирать свежие и спелые фрукты и ягоды, и тогда от такой витаминной "бомбы" детей за уши не оттянешь. Приготовить такой суп-пюре легко, а все ваши старания точно окупятся приятным вкусом и питательной ценностью блюда.
Как приготовить фруктовый суп-пюре с мороженым
Ингредиенты на 4 порции:
- мороженое — 200 г;
- яблоки — 1 шт.;
- груша — 1 шт.;
- киви — 1 шт.;
- банан — 1 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- ягоды — 250 г;
- сок лимона — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Яблоко и грушу промойте, очистите от кожицы и сердцевины и нарежьте кусочками. Измельчите их в блендере, добавьте лимонный сок и перемешайте.
- Банан очистите и нарежьте кружочками. Малину помойте и обсушите. Из апельсинов выжмите сок. В чашу блендера положите банан, ягоды, влейте апельсиновый сок и пюрируйте.
- Соедините яблочно-грушевое и бананово-ягодное пюре, перемешайте и разложите в пиалы. В центр каждой положите кусочек мороженого и украсьте ягодами.
Кстати, мороженое можно также приготовить самостоятельно. Тем более, вы не потратите на него много денег и сил.