Крем-суп, от которого не откажутся ни дети, ни взрослые: рецепт с фруктами и мороженым

Всего 20 минут — и вкуснятина готова

У фруктовых супов-пюре скандинавское происхождение и они очень популярны в этих странах. Возможно, поначалу блюдо может показаться необычным, но нежный вкус убедит в исключительности такого десерта.

Суп-пюре с фруктами и мороженым по рецепту Shuba — это идеальное блюдо не только для детей, но и для взрослых. Для приготовления такой вкуснятины лучше выбирать свежие и спелые фрукты и ягоды, и тогда от такой витаминной "бомбы" детей за уши не оттянешь. Приготовить такой суп-пюре легко, а все ваши старания точно окупятся приятным вкусом и питательной ценностью блюда.

Как приготовить фруктовый суп-пюре с мороженым

Ингредиенты на 4 порции:

мороженое — 200 г;

яблоки — 1 шт.;

груша — 1 шт.;

киви — 1 шт.;

банан — 1 шт.;

апельсин — 1 шт.;

ягоды — 250 г;

сок лимона — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Яблоко и грушу промойте, очистите от кожицы и сердцевины и нарежьте кусочками. Измельчите их в блендере, добавьте лимонный сок и перемешайте. Банан очистите и нарежьте кружочками. Малину помойте и обсушите. Из апельсинов выжмите сок. В чашу блендера положите банан, ягоды, влейте апельсиновый сок и пюрируйте. Соедините яблочно-грушевое и бананово-ягодное пюре, перемешайте и разложите в пиалы. В центр каждой положите кусочек мороженого и украсьте ягодами.

Кстати, мороженое можно также приготовить самостоятельно. Тем более, вы не потратите на него много денег и сил.