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"Десерт", который вы не найдете ни в одной пекарне: как приготовить кабачковый торт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Этот кабачковый торт покорит ваше сердце Новость обновлена 23 мая 2023, 13:35
Этот кабачковый торт покорит ваше сердце. Фото smachno.ua

Простой рецепт невероятного блюда

Кабачки – универсальный овощ, сезон которого начинается именно летом. Такой продукт достаточно неприхотливый и бюджетный, поэтому это идеальный компонент для многих блюд — не только для кабачковых палочек, но и для полноценного торта.

Такой торт из кабачковых блинчиков по рецепту Smachno.ua – интересная альтернатива популярному печеночному торту. Недорогая, но вкусная закуска может стать вашим коронным блюдом. .

Как приготовить кабачковый торт

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • мука — 1 ст.;
  • майонез — 1/2 ст.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • помидор — 4 шт.;
  • зелёный лук — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кабачки натереть на крупной терке, затем слегка отжать их, чтобы убрать лишнюю жидкость. К кабачкам добавить яйца, муку, посолить и поперчить.
  2. Все смешать, чтобы получилось тесто как на оладьи.
  3. Сковороду слегка смазать растительным маслом и обжарить блины с двух сторон. Для этого тесто нужно просто размазать ложкой по сковороде, чтобы блинчики не получились слишком толстыми.
  4. Для соуса в майонез добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать. Помидоры нарезать кружочками как можно тоньше.
  5. Чтобы собрать торт, нужно блинчик смазать не очень густо майонезом, сверху положить кружочки помидоров, затем снова блинчик и так каждый слой.
  6. Верхний слой просто украсить майонезом, помидором и колечками зеленого лука. Готовый торт нужно поставить на полчаса в холодильник.

Из кабачков можно приготовить даже суп. Такое первое блюдо по закарпатскому рецепту можно есть даже на ночь без вреда для фигуры.

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