"Десерт", который вы не найдете ни в одной пекарне: как приготовить кабачковый торт

Простой рецепт невероятного блюда

Кабачки – универсальный овощ, сезон которого начинается именно летом. Такой продукт достаточно неприхотливый и бюджетный, поэтому это идеальный компонент для многих блюд — не только для кабачковых палочек, но и для полноценного торта.

Такой торт из кабачковых блинчиков по рецепту Smachno.ua – интересная альтернатива популярному печеночному торту. Недорогая, но вкусная закуска может стать вашим коронным блюдом. .

Как приготовить кабачковый торт

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

мука — 1 ст.;

майонез — 1/2 ст.;

чеснок — 3 зубчика;

помидор — 4 шт.;

зелёный лук — по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки натереть на крупной терке, затем слегка отжать их, чтобы убрать лишнюю жидкость. К кабачкам добавить яйца, муку, посолить и поперчить. Все смешать, чтобы получилось тесто как на оладьи. Сковороду слегка смазать растительным маслом и обжарить блины с двух сторон. Для этого тесто нужно просто размазать ложкой по сковороде, чтобы блинчики не получились слишком толстыми. Для соуса в майонез добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать. Помидоры нарезать кружочками как можно тоньше. Чтобы собрать торт, нужно блинчик смазать не очень густо майонезом, сверху положить кружочки помидоров, затем снова блинчик и так каждый слой. Верхний слой просто украсить майонезом, помидором и колечками зеленого лука. Готовый торт нужно поставить на полчаса в холодильник.

Из кабачков можно приготовить даже суп. Такое первое блюдо по закарпатскому рецепту можно есть даже на ночь без вреда для фигуры.