"Десерт", который вы не найдете ни в одной пекарне: как приготовить кабачковый торт
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Простой рецепт невероятного блюда
Кабачки – универсальный овощ, сезон которого начинается именно летом. Такой продукт достаточно неприхотливый и бюджетный, поэтому это идеальный компонент для многих блюд — не только для кабачковых палочек, но и для полноценного торта.
Такой торт из кабачковых блинчиков по рецепту Smachno.ua – интересная альтернатива популярному печеночному торту. Недорогая, но вкусная закуска может стать вашим коронным блюдом. .
Как приготовить кабачковый торт
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- мука — 1 ст.;
- майонез — 1/2 ст.;
- чеснок — 3 зубчика;
- помидор — 4 шт.;
- зелёный лук — по вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачки натереть на крупной терке, затем слегка отжать их, чтобы убрать лишнюю жидкость. К кабачкам добавить яйца, муку, посолить и поперчить.
- Все смешать, чтобы получилось тесто как на оладьи.
- Сковороду слегка смазать растительным маслом и обжарить блины с двух сторон. Для этого тесто нужно просто размазать ложкой по сковороде, чтобы блинчики не получились слишком толстыми.
- Для соуса в майонез добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать. Помидоры нарезать кружочками как можно тоньше.
- Чтобы собрать торт, нужно блинчик смазать не очень густо майонезом, сверху положить кружочки помидоров, затем снова блинчик и так каждый слой.
- Верхний слой просто украсить майонезом, помидором и колечками зеленого лука. Готовый торт нужно поставить на полчаса в холодильник.
Из кабачков можно приготовить даже суп. Такое первое блюдо по закарпатскому рецепту можно есть даже на ночь без вреда для фигуры.