Опьянит и охладит: рецепт замечательного домашнего кваса

Слабоалкогольный напиток, который можно даже добавлять в окрошку

Квас — один из самых простых и доступных напитков. Приготовив его из разных продуктов, вы можете поиграть со вкусами. Сделать его можно на основе хлеба, свеклы или бузины, однако сегодня мы приготовим напиток из муки.

Такой мучной квас по рецепту Shuba получается игристым и даже немного алкогольным. Так что берем ингредиенты и начинаем готовить.

Как приготовить мучной квас

Ингредиенты на 4 порции:

вода — 2.5 л;

ржаная обдирная мука — 150 г;

мука пшеничная — 150 г;

сахар — 200 г;

изюм — 50 г;

апельсин, цедра — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Ржаную и пшеничную муку залейте 500 мл теплой кипяченой воды и хорошо взбейте венчиком до однородной массы без комочков. Долейте оставшуюся воду, всыпьте сахар и мешайте до его полного растворения. Перелейте смесь в трёхлитровую банку. Изюм промойте теплой водой и добавьте в банку. С апельсина снимите кожуру, нарежьте соломкой, положите на противень и слегка подсушите в духовке 8-10 минут. Положите цукаты в банку, накройте крышкой и поместите еще на сутки в теплое темное место. Готовый квас процедите, разлейте в бутылки, плотно закройте и поставьте в холодильник. Храните 3-4 дня.

Прохладный мучной квас вкусный сам по себе. Его также можно использовать как основу для супов, например для вкуснейшей окрошки.