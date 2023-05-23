Будут спрашивать рецепт: пикантная закуска из обычной сельди

Острая закуска на праздничный стол

Если вы уже готовили вкусные беконовые рулетики, обратите внимание на этот рецепт маринованной сельди. Это идеальная закуска для праздничного и повседневного стола.

Рецептом поделились на Cookery.com.ua. Рыбка получается очень вкусная и сочная.

Ингредиенты:

Сельдь – 1 кг

Лук репчатый – 6 шт

Томатная паста – 1 столовая ложка

Уксус (9%) – 65 мл

Перец черный молотый

Перец красный острый

Соль

Масло растительное

Способ приготовления:

Чистим рыбу. Если сельдь свежая, вычищаем ее. Если заморожена, сначала она должна разморозиться при комнатной температуре. Итак, с сельди срезаем голову, хвост, плавники и брюшки. Разрезаем ее поперек живота и вычищаем кишки. Разрезаем рыбу пополам и удаляем позвоночные и реберные кости. Получаем 4 рыбных филе. Нарезаем их кусочками толщиной примерно 4 см. Если в рыбе есть молоки и икра, их тоже можно нарезать. Чистим лук и нарезаем полукольцами. Перекладываем в миску кусочки филе. Щедро солим, перчим острым и чёрным перцем, добавляем томатную пасту и тщательно все перемешиваем. Лук обминаем руками и тоже добавляем. Всё отправляем в холодильник как минимум на 3 часа.

Лучше, конечно, если рыба будет мариноваться всю ночь. Мы получаем пикантную, немного острую закуску из сельди. Она так вкусна, что о салатах с овощами уже никто и не вспомнит.