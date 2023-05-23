Будут спрашивать рецепт: пикантная закуска из обычной сельди
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Острая закуска на праздничный стол
Если вы уже готовили вкусные беконовые рулетики, обратите внимание на этот рецепт маринованной сельди. Это идеальная закуска для праздничного и повседневного стола.
Рецептом поделились на Cookery.com.ua. Рыбка получается очень вкусная и сочная.
Ингредиенты:
- Сельдь – 1 кг
- Лук репчатый – 6 шт
- Томатная паста – 1 столовая ложка
- Уксус (9%) – 65 мл
- Перец черный молотый
- Перец красный острый
- Соль
- Масло растительное
Способ приготовления:
- Чистим рыбу. Если сельдь свежая, вычищаем ее. Если заморожена, сначала она должна разморозиться при комнатной температуре.
- Итак, с сельди срезаем голову, хвост, плавники и брюшки. Разрезаем ее поперек живота и вычищаем кишки. Разрезаем рыбу пополам и удаляем позвоночные и реберные кости.
- Получаем 4 рыбных филе. Нарезаем их кусочками толщиной примерно 4 см. Если в рыбе есть молоки и икра, их тоже можно нарезать. Чистим лук и нарезаем полукольцами.
- Перекладываем в миску кусочки филе. Щедро солим, перчим острым и чёрным перцем, добавляем томатную пасту и тщательно все перемешиваем. Лук обминаем руками и тоже добавляем. Всё отправляем в холодильник как минимум на 3 часа.
Лучше, конечно, если рыба будет мариноваться всю ночь. Мы получаем пикантную, немного острую закуску из сельди. Она так вкусна, что о салатах с овощами уже никто и не вспомнит.