Котлеты с секретом от хитрых турецких поваров: блюдо получается таким вкусным, что его съедят вместе с тарелкой
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Так котлеты станут еще вкуснее
Если вы уже готовили оригинальное турецкое блюдо "Хасан-Паша" и вам понравилось, обязательно обратите внимание на этот рецепт турецких котлет. Они получаются очень вкусными – все за счет интересной начинки.
В каждой стране существуют свои секреты и уловки приготовления котлет. Турецкие повара начиняют мясной фарш ингредиентами, усиливающими вкус мяса. Об этом рассказали на Pixelinform.
Ингредиенты:
- фарш;
- грецкие орехи;
- зелень;
- чеснок;
- оливковое масло;
- соль, перец, излюбленные специи.
Способ приготовления:
- Замешиваем фарш на котлеты обычным образом. Добавляем любимые специи, размешиваем и отбиваем его несколько раз о дно миски — чтобы вышли пузырьки воздуха.
- Весь секрет – в начинке. В равных пропорциях соединяем измельченные грецкие орехи и зелень. Добавляем пропущенный через пресс чеснок. Сдабриваем оливковую — ее не должно быть много, но она должна соединить компоненты начинки в кашицу.
- Берем кусочек фарша. Расплескиваем его в "лепешку". Внутрь ложкой выкладываем начинку и закрываем котлету.
- Турецкие повара не используют панировку. Котлеты обжаривают на сковороде до готовности по бокам.
Такие котлеты получаются очень сочными и насыщенными вкусами ингредиентов, которые мы завернули внутрь. К ним очень подходит нежное пюре без молока и масла.