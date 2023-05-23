Котлеты с секретом от хитрых турецких поваров: блюдо получается таким вкусным, что его съедят вместе с тарелкой

Так котлеты станут еще вкуснее

Если вы уже готовили оригинальное турецкое блюдо "Хасан-Паша" и вам понравилось, обязательно обратите внимание на этот рецепт турецких котлет. Они получаются очень вкусными – все за счет интересной начинки.

В каждой стране существуют свои секреты и уловки приготовления котлет. Турецкие повара начиняют мясной фарш ингредиентами, усиливающими вкус мяса. Об этом рассказали на Pixelinform.

Ингредиенты:

фарш;

грецкие орехи;

зелень;

чеснок;

оливковое масло;

соль, перец, излюбленные специи.

Способ приготовления:

Замешиваем фарш на котлеты обычным образом. Добавляем любимые специи, размешиваем и отбиваем его несколько раз о дно миски — чтобы вышли пузырьки воздуха. Весь секрет – в начинке. В равных пропорциях соединяем измельченные грецкие орехи и зелень. Добавляем пропущенный через пресс чеснок. Сдабриваем оливковую — ее не должно быть много, но она должна соединить компоненты начинки в кашицу. Берем кусочек фарша. Расплескиваем его в "лепешку". Внутрь ложкой выкладываем начинку и закрываем котлету. Турецкие повара не используют панировку. Котлеты обжаривают на сковороде до готовности по бокам.

Такие котлеты получаются очень сочными и насыщенными вкусами ингредиентов, которые мы завернули внутрь. К ним очень подходит нежное пюре без молока и масла.