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Кабачки будете готовить только так: легкий ужин без жарки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Как самостоятельный ужин, так и легкий гарнир к мясу
Как самостоятельный ужин, так и легкий гарнир к мясу. Фото ТСН.ua

Жарить ничего не надо — самый легкий ужин

Если вы уже готовили овощную запеканку по особому рецепту, обратите внимание на это блюдо. Овощи готовятся в духовке, поэтому остаются легкими и не набирают много растительного масла.

Это самый простой способ приготовления кабачков. Они имеют корочку, но остаются сочными. Рецептом поделились на Trserial.

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Соль – 1/2 чайной ложки
  • Кукурузный крахмал – 1/2 столовой ложки
  • Молоко – 150 граммов
  • Сыр – 50 граммов
  • Сливочное масло – для смазывания формы
  • Кабачки – 1 шт

Способ приготовления:

  1. В миску выбиваем куриные яйца, насыпаем соли, кукурузного крахмала, хорошо размешиваем, время от времени подливая молоко. Твердый сыр трем на большой терке.
  2. Тоже кладем его в яичную массу и размешиваем.
  3. Включаем духовку, чтобы разогревалась. Кабачок моем и нарезаем тонкими слайсами.
  4. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем туда тонкие ломтики кабачка. Заливаем все яично-сырной смесью, разравниваем и отправляем в духовку. Время приготовления – ориентировочно тридцать минут.

Это очень простой ужин, особенно актуальный, если в жару не хочется много мяса. Но, если хотите, ее можно приготовить как гарнир к сочным котлетам.

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#Рецепт #Кабачки #Запеканка #Гарнир