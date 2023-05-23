Кабачки будете готовить только так: легкий ужин без жарки

Жарить ничего не надо — самый легкий ужин

Если вы уже готовили овощную запеканку по особому рецепту, обратите внимание на это блюдо. Овощи готовятся в духовке, поэтому остаются легкими и не набирают много растительного масла.

Это самый простой способ приготовления кабачков. Они имеют корочку, но остаются сочными. Рецептом поделились на Trserial.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 3 шт.

Соль – 1/2 чайной ложки

Кукурузный крахмал – 1/2 столовой ложки

Молоко – 150 граммов

Сыр – 50 граммов

Сливочное масло – для смазывания формы

Кабачки – 1 шт

Способ приготовления:

В миску выбиваем куриные яйца, насыпаем соли, кукурузного крахмала, хорошо размешиваем, время от времени подливая молоко. Твердый сыр трем на большой терке. Тоже кладем его в яичную массу и размешиваем. Включаем духовку, чтобы разогревалась. Кабачок моем и нарезаем тонкими слайсами. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем туда тонкие ломтики кабачка. Заливаем все яично-сырной смесью, разравниваем и отправляем в духовку. Время приготовления – ориентировочно тридцать минут.

Это очень простой ужин, особенно актуальный, если в жару не хочется много мяса. Но, если хотите, ее можно приготовить как гарнир к сочным котлетам.