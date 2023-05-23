Кабачки будете готовить только так: легкий ужин без жарки
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Жарить ничего не надо — самый легкий ужин
Если вы уже готовили овощную запеканку по особому рецепту, обратите внимание на это блюдо. Овощи готовятся в духовке, поэтому остаются легкими и не набирают много растительного масла.
Это самый простой способ приготовления кабачков. Они имеют корочку, но остаются сочными. Рецептом поделились на Trserial.
Ингредиенты:
- Яйца куриные – 3 шт.
- Соль – 1/2 чайной ложки
- Кукурузный крахмал – 1/2 столовой ложки
- Молоко – 150 граммов
- Сыр – 50 граммов
- Сливочное масло – для смазывания формы
- Кабачки – 1 шт
Способ приготовления:
- В миску выбиваем куриные яйца, насыпаем соли, кукурузного крахмала, хорошо размешиваем, время от времени подливая молоко. Твердый сыр трем на большой терке.
- Тоже кладем его в яичную массу и размешиваем.
- Включаем духовку, чтобы разогревалась. Кабачок моем и нарезаем тонкими слайсами.
- Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем туда тонкие ломтики кабачка. Заливаем все яично-сырной смесью, разравниваем и отправляем в духовку. Время приготовления – ориентировочно тридцать минут.
Это очень простой ужин, особенно актуальный, если в жару не хочется много мяса. Но, если хотите, ее можно приготовить как гарнир к сочным котлетам.